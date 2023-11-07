MİT’ten nokta operasyon! PKK’nın sözde sorumlularından Ayşe Arslan etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri: 2004 yılında PKK terör örgütüne katıldıktan sonra hakkında terör nitelikli aranma kaydı bulunan Tekoşin Cizre kod adlı Ayşe Arslan, geçmiş dönemde yurt içinde, 2014 yılında ise terör örgütünün Suriye kolu olan PYD/YPG içerisinde faaliyet yürütmeye başladı.

TSK BİRLİKLERİNE SALDIRI PLANI YAPIYORDU

MİT tarafından, PKK/KCK'nın, Hakurk alanındaki örgütlenme sorumluluğunu yürüten Tekoşin Cizre kod adlı Ayşe Arslan'ın etkisiz hale getirilmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

Saha ajanlarının yaptığı çalışmaların ardından Tekoşin Cizre kod adlı Ayşe Arslan, Irak/Hakurk alanındaki konumu belirlendi. TSK birliklerine eylem amacıyla yapılacak bir planlama toplantısı için harekete geçtiği geçen terörist, MİT'in nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi