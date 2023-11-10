Ayşenur Arslan ve Necati Özkan’ın Serhat Albayrak hakkındaki iftiralarına tazminat cezası

CHP yandaşı Halk TV'de 01.12.2020 tarihindeki yayınlanan Medya Mahallesi programında Ayşenur Aslan ve Necati Özkan, Turkuvaz Medya Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serhat Albayrak'a yönelik iftiralarda bulundu.

ALÇAK İFTİRA SONRASI OLAY MAHKEMEYE TAŞINDI

CHP yandaşı olan iki isim Serhat Albayrak'ı "sözde" pelikan isimli yapılanmayla ilişkilendirirken olay mahkemeye taşındı.

İFTİRALARA KARŞILIK 30 BİN LİRA TAZMİNAT ÖDEYECEKLER

İkilinin programda sarf ettiği gerçek dışı ve asılsız iddiaları, yargıya taşıyan Serhat Albayrak, Ayşenur Aslan ve Necati Özkan'a tazminat davası açtı.

Yaklaşık 3 yıl süren yargı süreci bugün neticelendi. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, Ayşenur Aslan ve yazar Necati Özkan'ın Serhat Albayrak'a 30 bin lira tazminat ödemesine hükmetti.

"FONDAŞ MEDYAYLA MÜCADELEMİZ SÜRECEK"

Turkuvaz Medya Grubu Hukuk İşleri Grup Başkanı Avukat Fatih Savaş yaptığı sosyal medya paylaşımında Ayşenur Aslan ve Necati Özkan'ın konuya ilişkin tazminat ödeyeceğini duyurdu.

Savaş yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Müvekkilim Serhat ALBAYRAK hakkında, Halk Tv'de 01.12.2020 tarihinde canlı olarak yayınlanan Medya Mahallesi programında Ayşenur Aslan ve Necati Özkan tarafından sarf edilen "sözde" pelikan isimli yapılanma ile Müvekkilimi ilişkilendiren gerçek dışı, iftira ve yalan ifadeler nedeniyle Halk TV, Ayşenur Aslan ve Necati Özkan'ın Müvekkilim Serhat ALBAYRAK'a 30.000-TL tazminat ödemesine Bölge Adliye Mahkemesi tarafından kesin olarak karar verilmiştir. Yalan ve iftirayla yayın yapan fondaş medyayla mücadeleye tüm gücümüzle devam edeceğiz. Saygılarımızla.