Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 85’inci yılı: Başkan Erdoğan ve devlet erkanından Anıtkabir ziyareti

Son dakika... Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85. yılında yurt genelinde, KKTC ile dış temsilciliklerde tören ve etkinliklerle anılıyor.

Ankara'daki törenlerin ilk adresi Anıtkabir oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Aslanlı Yol'dan geçerek Ata'nın huzuruna çıktı.

Kabine üyelerinin yanı sıra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP lideri Özgür Özel, İYİ Parti lideri Meral Akşener, Meclis Başkanvekili Celal Adan da yer aldı.

Çelenkin mozoleye bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, ardından da İstiklal Marşı okundu.

Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Aziz Atatürk, vefatınızın 85. seneidevriyesinde zatıalinizi, silah arkadaşlarınızı, vatanımız için şehit düşen kahraman şehitlerimizi ve kanlarını akıtan gazilerimizi rahmetle yad ediyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla 2. yüzyılına başladığımız Cumhuriyet'imizi ilelebet payidar ve muzaffer kılmak için 21 yıldır olduğu gibi bugün de aşkla çalışıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'ni her alanda yüceltmeye devam ediyoruz. Türkiye'nin yükselişine, milletimizin asırlık hedeflerine ulaşmasına hiçbir güç engel olamayacak. Ruhun şad olsun." dedi.