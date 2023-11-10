  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85'inci yılı: Başkan Erdoğan ve devlet erkanından Anıtkabir ziyareti

Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85'inci yılı: Başkan Erdoğan ve devlet erkanından Anıtkabir ziyareti

Son dakika… Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 85. yıl dönümü nedeniyle tüm yurtta anma törenleri düzenleniyor. Başkan Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı saat 9’u 5 geçe Anıtkabir’de Atatürk’ün manevi huzuruna çıktı. Anıtkabir özel defterini imzalayan Erdoğan, "İlk asrını büyük bir gururla geride bıraktığımız Türkiye Cumhuriyetini ilelebet payidar kılmak için aşkla çalışıyoruz. Türkiye Cumhuriyetini her alanda yüceltmeye devam ediyoruz. Türkiye'nin yükselişine Türkiye Yüzyılı'nın inşasına hiçbir güç engel olamayacaktır.'' açıklamasında bulundu.

HABER MERKEZİ
Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 85’inci yılı: Başkan Erdoğan ve devlet erkanından Anıtkabir ziyareti

Son dakika... Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85. yılında yurt genelinde, KKTC ile dış temsilciliklerde tören ve etkinliklerle anılıyor.

Ankara'daki törenlerin ilk adresi Anıtkabir oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Aslanlı Yol'dan geçerek Ata'nın huzuruna çıktı.

Kabine üyelerinin yanı sıra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP lideri Özgür Özel, İYİ Parti lideri Meral Akşener, Meclis Başkanvekili Celal Adan da yer aldı.

Çelenkin mozoleye bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, ardından da İstiklal Marşı okundu.

Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Aziz Atatürk, vefatınızın 85. seneidevriyesinde zatıalinizi, silah arkadaşlarınızı, vatanımız için şehit düşen kahraman şehitlerimizi ve kanlarını akıtan gazilerimizi rahmetle yad ediyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla 2. yüzyılına başladığımız Cumhuriyet'imizi ilelebet payidar ve muzaffer kılmak için 21 yıldır olduğu gibi bugün de aşkla çalışıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'ni her alanda yüceltmeye devam ediyoruz. Türkiye'nin yükselişine, milletimizin asırlık hedeflerine ulaşmasına hiçbir güç engel olamayacak. Ruhun şad olsun." dedi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA