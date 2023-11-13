Devlet tarafından üniversite öğrencilerini desteklemek amacıyla verilen bursun başvuruları bu yıl 12-19 Ekim tarihleri arasında tamamlandı. 2023-2024 eğitim öğretim yılında ilk burs ödemeleri sonuçlar açıklandıktan sonra geriye dönük olarak gerçekleştirilecek. Kredi ve Yurtlar Kurumu ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından öğrencilere sağlanan burs ve kredileri alacak öğrenciler, sonuçlar açıklandıktan sonra banka hesaplarını açtıracak ve burslar bu hesaplara yatırılacak. Başvuru sonucu açıklandıktan sonra taahhütname onayı yapmayan adaylar burs ve kredi hakkını kaybedecek.

Bu sebeple öğrenim kredisi çıksa dahi almak istemeyen adaylar taahhütname onayı yapmayarak kredi hakkından feragat edebilecek. 12 Kasım itibarıyla burs sonuçları için araştırmalar sıklaştı. Başvuruların sona ermesinin üzerinden 24 gün geçerken adaylar e-Devlet ekranına yoğunlaştı. KYK burs/ kredi sonuçları açıklandı. İşte, KYK burs sonucu sorgulama ekranı…

KYK BURS BAŞVURU SONUCU NASIL SORGULANIR?

KYK burs başvuru sonuçları e-Devlet üzerinden sorgulanıyor. Adaylar sorgulama işlemlerini TC kimlik numarası ve e-Devlet şifresi girdikten sonra sorgulayabiliyor.

KYK BURS BAŞVURU SONUCU SORGULAMA EKRANI...

"BURS ALABİLİRSİNİZ" SONUCU NE DEMEK?

Sorgulama yaptıktan sonra " Burs Alabilirsiniz" ifadesiyle karşılaşan adaylar geri ödemesiz olarak burs alabilecek. Bu ifade öğrencilerin burs kazandığı anlamına gelmektedir.

"ÖĞRENİM KREDİSİ ALABİLİRSİNİZ" NE DEMEK?

Sonuç ekranında " Öğrenim Kredisi Alabilirsiniz" ifadesiyle karşılaşan öğrenciler ise geri ödemeli kredi alabileceği anlamı taşımaktadır.

Kredi ve burs ödemeleri arasında bir fark bulunmamaktadır. 2023-2024 eğitim öğretim yılında burs ve kredi ücretleri lisans ve ön lisans için aylık 2.000 lira olarak belirlendi. Burs ve kredi ödemeleri bir yılda 12 ay boyunca yapılır.