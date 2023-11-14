6’sı prematüre bebek 20 kişi yaşamını yitirdi

İSRAİL ordusu tarafından kuşatılan ve yakıt krizinin yaşandığı Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde elektrik kesintisi ve hizmetlerin durması nedeniyle 6'sı prematüre bebek olmak üzere toplam 20 kişi hayatını kaybetti. Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye, tıbbi malzeme yetersizliği ve elektrik kesintisi nedeniyle önceki gün yoğun bakımdan ve diğer servislerden 7 hastanın öldüğünü belirtti.

33 BEBEĞİN HAYATI TEHLİKEDE

YOĞUN bakımdaki 6 prematüre bebek ile 9 yaralı ve hastanın da hayati ekipmanlarda yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle hayatını kaybettiğini aktaran Ebu Silmiyye, üç gün önce İsrail ordusu tarafından kuşatılan hastanede şu ana kadar yaşamını yitirenlerin sayısının 20'ye yükseldiğini kaydetti. Hastanede hayatları tehlike altında olan 33 prematüre bebeğin daha bulunduğu açıklandı.