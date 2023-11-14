CHP’nin eşbaşkanları İmamoğlu ve Özel

CHP'de maskeli balo (kurultay) yaşandı. Değişim diye yola çıkanların 'gölgeler savaşı'ndan çıka çıka gölge genel başkan-vekil genel başkan-gölge kabine yönetimi çıktı. Her şey hepimizin gözü önünde yaşandı. Hepimiz biliyoruz ki CHP kurultayında aday olan Ekrem İmamoğlu'nun gölge adamı Özgür Özel'di. Değişim diye yola çıkan Ekrem İmamoğlu ilk günden itibaren Genel Başkanlığı hedeflemişti.

Cesur değildi, korktu, çekindi, arka plana geçerek Özgür Özel'i 'nöbetçi' veya 'emanetçi' genel başkan olarak çıkardı. Önce İstanbul'da Özgür Çelik'i il başkanı seçti. Sonra CHP kurultayında pardon 'Maskeli Balosu'nda Özgür Özel'in kazanmasını sağladı.

CHP'DE HDP RUHU

CHP'nin Maskeli Balosu'ndan çıkan bir başka gerçek de Ekrem İmamoğlu-Özgür Özel tandemiyle CHP'ye HDP modeli getirilmesidir.

Yani eşbaşkanlık yönetimi. Gölge Genel Başkan Ekrem İmamoğlu- Vekil Genel Başkan Özgür Özel ortaklaşa CHP'yi yöneteceklerdir.

Nitekim Özgür Özel ilk yurt içi gezisi için Hatay'a Ekrem İmamoğlu ile giderek eşbaşkanlık modeline geçtiklerini gösterdiler. CHP Maskeli Balosu'nda divan başkanlığı yapan Ekrem İmamoğlu, gölge genel başkan olduğunu zaten kurultayda açıkça göstermişti.

Özgür Özel'in kazandığını açıklarken havalara girmiş, son derece neşeyle "Çok mutluyum, mutluluğumu tarif edemem, içimde bir şeyler bum bum yani" demişti. Hatay gezisi ile "eşbaşkan Ekrem İmamoğlu" gerçeği tescillendi. Hatay'da manidar bir gelişme yaşandı. Özgür Özel, Hatay'da, 'CHP'nin şu an ki genel başkanı olarak' diyerek söze başladı.

Bu söz Özel'in beyninin arkasını yansıtıyordu.

Nitekim 'Kendisi şu anki genel başkan ise sonraki kim olacak' sorusu akıllara geliyor. Bu söz, 'yerel seçim sonrası genel başkan Ekrem olacak' değerlendirmelerine bir anlam kazandırıyor.

KEMAL DERVİŞ'İN TALEBESİ

CHP Maskeli Balosu'nun bir sonucu da eşbaşkanların gölge kabinesi...

CHP'de 'gölge kabine' dönemi başladı.

Yeni dönemde "Fiili güçlü genel sekreter" ve "gölge kabine" olacak. Yeni yönetimde Selin Sayek Böke, "fiili güçlü genel sekreter" olarak görev aldı. Özgür Özel'in Sayek'i takdim ederken, 'Selin Sayek Böke, gölge kabinenin koordinasyonu niteliğinde, cumhurbaşkanı yardımcılığından da sorumlu olacak' sözleri esprilere yol açtı. Selin Sayek Böke'nin güçlü genel sekreter, gölge kabine koordinatörü oluşunda dikkat çeken bir arka plan var. Selin Sayek Böke'nin arka planında enterasan pozisyonlar bulunuyor. Birincisi çok güçlü dış ilişkiler köprüleri-Amerika köprüleri. IMF-Dünya Bankası masalarının öne çıkan isimlerinden;

Kemal Derviş'in talebesi.

IMF'ciliğin ne olduğunu aziz milletimiz çok iyi bilir. Başkan Erdoğan öncesi Türkiye'ye pranga takmakla meşhurdur. İlginçtir, hem devirdikleri Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel sekreteri idi hem de devirenlerin genel sekreteri. Bu maharet ister.

BENZER POLİTİKALAR

Selin Sayek Böke'nin, Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel'in Rumelihisarı Malikanesi'nde gizli buluşmalarını sağlayan, gelecek mevki anlaşması yapmalarını sağlayan bir isim olduğu bilinmelidir. Bir önemli anektodu da tekrar hatırlayalım. Ekrem İmamoğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirmek için yaptığı çok gizli ZOOM toplantısının sızdırılmasında ortaya çıkan bir Selin Sayek Böke gerçeği var. O toplantıda Ekrem İmamoğlu'nun, "Selin Sayek Böke şu an Amerika'da. Gelecek toplantılarda bulunacak. Değerlendirmeleri bizim için çok önemli" şeklindeki açıklaması dikkatlerden kaçmamalı.

Çünkü Ekrem İmamoğlu-Özgür Özel tandeminin, CHP'yi ele geçirme hareketinde derin Amerika'nın hangi ölçüde ve nasıl rol aldığını önümüzdeki günlerde öğreneceğiz. Bilindiği gibi hiçbir şey gizli kalmaz.

Yıllardır Kemal Kılıçdaroğlu ile yol yürüyen Özgür Özel'in "Değişim" diyerek yola çıkmasına rağmen yine benzer politikaları sürdüreceği de anlaşıldı. Ki Özel kürsüye çıkarken HDPKK'lı Selahattin Demirtaş'a ve Gezi'nin finansörü Kızıl Soros lakaplı Osman Kavala'ya selam çaktı.

SONUÇ

Yerel seçim sonrası CHP'nin 11 büyükşehir belediyesinden 6-9'unu kaybetmesi sonrasında gölgeler savaşı olması kaçınılmaz. İstanbul'da seçimi kaybeden Ekrem İmamoğlu'nun, genel başkanlığını sağlamak üzere emaneti bırakacağı Özgür Özel'i karşımızda bulmamız sürpriz olmayacak.