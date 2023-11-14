Irak’ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek" denildi.

LİCE'DE ELE GEÇİRİLEN EYP İMHA EDİLDİ

DİYARBAKIR İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan istihbari çalışmalar sonucu Lice ilçesinde 950 personel, 63 operasyonel timin icra ettiği operasyonda terör sığınakları ve içinde çıkan uyuşturucu maddeleri ile yaşam malzemeleri imha edildi. Öte yandan, timlerin aralıksız faaliyetlerinde geçtiğimiz hafta tespit edilen el yapımı patlayıcı (EYP), kontrollü bir şekilde imha edildi.

255 TERÖR ŞÜPHELİSİ BASKINLA YAKALANDI

İÇİŞLERİ Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı koordinesinde, terör örgütlerinin faaliyetleri ve finans kaynaklarının engellenmesi kapsamında operasyonlar düzenlendi. Bölücü terör örgütü PKK ile DEAŞ, FETÖ ve sol terör örgütlerine düzenlenen operasyonlarda, 255 şüphelinin yakalandığı bildirildi.