E-okul üzerinden sınav sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir? E-okul VBS öğrenci giriş sayfası...

2023-2024 eğitim öğretim yılının Kasım ara tatiline girildi. Sınav sonuçları için Veli Bilgilendirme Sistemi e-Okul VBS öğrenci giriş ekranı araştırmaları da başladı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, bu sistem aracılığı ile haftalık ders programı, sınav notu, devamsızlık bilgisi ve karne notu gibi bilgileri öğrenebiliyor. Hal böyleyken ''Veli Bilgilendirme Sistemi e-Okul VBS öğrenci giriş ekranı ile sınav sonuçları ve devamsızlık sorgulama nasıl yapılır?'' sorusu binlerce öğrenci ve velileri tarafından yanıt aramaya başladı. İşte, Veli Bilgilendirme Sistemi e-Okul VBS öğrenci giriş ekranı ile sınav sonuçları ve devamsızlık sorgulama sayfası ve tüm detaylar...