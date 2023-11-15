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Haberler Gündem E-okul üzerinden sınav sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir? E-okul VBS öğrenci giriş sayfası...

E-okul üzerinden sınav sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir? E-okul VBS öğrenci giriş sayfası...

2023-2024 eğitim-öğretim yılı kasım ayı ara tatili 13 Kasım pazartesi günü resmi olarak başladı. Öğrencilerinin devamsızlık, not, sınav gibi pek çok bilginin yer aldığı e-Okul veli bilgilendirme sistemi ise araştırılmaya başlandı. Peki, e-Okul VBS girişi nasıl yapılır, sınav sonUçları nasıl öğrenilir? İşte e-Okul VBS öğrenci girişi ekranı...

HABER MERKEZİ

2023-2024 eğitim öğretim yılının Kasım ara tatiline girildi. Sınav sonuçları için Veli Bilgilendirme Sistemi e-Okul VBS öğrenci giriş ekranı araştırmaları da başladı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, bu sistem aracılığı ile haftalık ders programı, sınav notu, devamsızlık bilgisi ve karne notu gibi bilgileri öğrenebiliyor. Hal böyleyken ''Veli Bilgilendirme Sistemi e-Okul VBS öğrenci giriş ekranı ile sınav sonuçları ve devamsızlık sorgulama nasıl yapılır?'' sorusu binlerce öğrenci ve velileri tarafından yanıt aramaya başladı. İşte, Veli Bilgilendirme Sistemi e-Okul VBS öğrenci giriş ekranı ile sınav sonuçları ve devamsızlık sorgulama sayfası ve tüm detaylar...

E-okul üzerinden sınav sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir? E-okul VBS öğrenci giriş sayfası...

E-OKUL GİRİŞ EKRANI | E-OKUL VBS ÖĞRENCİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

E Okul VBS sistemine giriş yapmak için ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan "https://eokul.meb.gov.tr/" adresine giriş yapmak ve sağ tarafa "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlığı altındaki istenen bilgileri doldurmak gerekiyor.

İkinci aşamada ise öğrencinin kimlik bilgileri ve okul bilgileri soruluyor. Öğrencinin nüfusa kayıtlı olduğu il/ilçe bilgisi, öğrencinin doğum tarihi, öğrencinin okuduğu şube ve öğrenci fotoğrafı isteniyor. Bu bilgiler de doğru girildiğinde sistem açılır.

ÖĞRENCİ GİRİŞ İÇİN LİNKE TIKLAYIN...

E-okul üzerinden sınav sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir? E-okul VBS öğrenci giriş sayfası...

E-OKUL GİRİŞ EKRANI SINAV SONUÇLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne başarılı bir giriş yaptıktan sonra sol menüde yer alan "Not Bilgisi" seçeneğine tıklayın. Bu seçeneğe tıkladıktan sonra açılan pencerede öğrencinin not bilgilerine erişim sağlayabilirsiniz.

KARNE NOT ORTALAMASI NASIL YAPILIR?

İlk birinci yazılı puanın, daha sonra ikinci ve varsa üçüncü yazılı puanın toplanması sonucunda kaç tane sınav varsa o rakama bölünmesiyle ortaya çıkar. Böylece Tüm dersler için notlar toplanır ve kaç ders varsa ona bölünür.

E-okul üzerinden sınav sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir? E-okul VBS öğrenci giriş sayfası...

TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Takdir ve teşekkür belgesi alabilmek için gerekli şartlar, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde belirlenmiştir.

Yönetmeliğe göre;

Derslerinde üstün başarı gösterip tüm derslerinde başarılı olan ve dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 puandan aşağıda olmayan öğrenciler ile davranış puanı 100 olan öğrenciler içerisinden, öğrenci ödül ve disiplin kurulunca belge alacaklar belirlenir.

70,00 – 84,99 puan aralığında olanlar teşekkür belgesi,

85,00 ve daha üstü bir puana sahip olanlar takdir belgesi,

Ortaöğrenim süresince en az 3 öğretim yılı dönemleri boyunca takdir belgesi almış olanlar da üstün başarı belgesi ile ödüllendirilir.

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