"Esir takasında anlaşma birkaç güne sağlanır"

ABD basını, Hamas ile İsrail arasında, Filistinli kadın ve çocuk tutuklulara karşı İsrailli kadın ve çocukların serbest bırakılacağı bir esir takası anlaşmasının birkaç gün içinde duyurulabileceğini öne sürdü. The Washington Post gazetesine konuşan ismi açıklanmayan İsrailli üst düzey bir yetkili, İsrail ve Hamas'ın, kadın ve çocukların serbest bırakılmasını sağlayacak "esir takası anlaşmasının genel hatları üzerinde anlaştığını" öne sürerek, İsrailli ve Filistinli kadın ile çocukların gruplar halinde eş zamanlı olarak serbest bırakılmasının planlandığını ifade etti.

5 GÜNLÜK ATEŞKES İLANI

İsrailli yetkili, birkaç gün içinde duyurulma ihtimali olduğunu belirttiği anlaşma kapsamında, esirlerin güvenli şekilde evlerine varmasına ve Gazze'ye insani yardım girişinin artmasına olanak sağlayacak 5 günlük ateşkes ilan edileceğini savundu. Haberde, anlaşmanın İsrail, Katar ve ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) işbirliğinde "şekillendiği" belirtilerek, İsrailli yetkililerin Katar'dan "sadece arabuluculuk yapmasını değil, Hamas'ın esirleri serbest bırakması için nüfuzlarını kullanmasını istediği" öne sürüldü.

GAZZE'DE 36 HASTANEDEN 22'Sİ HİZMET DIŞI KALDI

DÜNYA Sağlık Örgütü, Gazze'deki 36 hastaneden 22'sinin yakıt yetersizliği, saldırılar ve güvenli olmayan ortam nedeniyle hizmet dışı kaldığını açıkladı. Filistin Kızılayı ise Han Yunus'taki Al-Amal hastanesinin tek elektrik jeneratörünün çalışmayı durdurduğunu söyledi. Hastane şu anda sadece doğum bölümüne ve acil durum aydınlatmasına elektrik sağlayan çok küçük bir jeneratöre bağlı durumda. Kalan yakıtın 24 saat içinde tükenmesinin beklendiği belirtildi.

İSRAİL'DE SİVİL HALK SİLAHLA DOLAŞIYOR

Gazze sokakları sıcak çatışmaya sahne olurken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun çağrısının ardından İsrail sokaklarında sivil halk uzun namlulu silahlarla geziyor. Son olarak İsrail'de bir alışveriş merkezinde sivillerin, uzun namlulu silahlarla dolaştığı görüldü. İsrail'de 7 Ekim'den bu yana silah bulundurmak için yapılan ruhsat başvurularının sayısının 190 bini geçtiği bildirildi.