Ücretsiz 10 GB internet desteği başvurusu nasıl yapılır? Öğrencilere ücretsiz internet desteği şartları nelerdir?

10 gb internet desteği başvurusu ne zaman yapılacak Resmi Gazete ilanı ile araştırılıyor. Vergisiz telefon ve bilgisayar açıklamasının yanı sıra duyurulan öğrencilere internet desteği bekleniyor. 10 gb internet desteği Bakanlık duyuruları ile takip ediliyor. Öğrenciler derslerine ve sosyal hayatlarına destek olacak bu proje için oldukça heyecanlı. Peki; 10 gb internet başvuru nasıl yapılır, şartları neler?
10 GB ÜCRETSİZ İNTERNET DESTEĞİ GELİYOR!
Gençlere ücretsiz 10 GB internet uygulaması Bakan Uraloğlu tarafından şu sözlerle açıklanmıştı.
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde yükseköğretim öğrencilerimize, 12 ay boyunca aylık 10 GB yıllık 120 GB olacak şekilde ücretsiz internet imkanı sunuyoruz!"
O destekte ilk detaylar belli oldu!