Ücretsiz 10 GB internet desteği başvurusu nasıl yapılır? Öğrencilere ücretsiz internet desteği şartları nelerdir?

10 GB İNTERNET DESTEĞİ BAŞVURUSU NE ZAMAN?



10 GB ücretsiz internet desteği başvuruları Bakanlık tarafından belirlenen tarihler arasında yapılacak. 14 Kasım Salı günü Resmi Gazete'de yayımlanan bilgide " İnternet desteğinden faydalanmaya ilişkin ilk başvurular, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren iki ay içinde yapılır." ifadesi kullanıldı.

ÜCRETSİZ İNTERNET BAŞVURU ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, ön lisans ve lisans öğrencileri destekten yararlanabilecek. 10 GB internet desteği örgün eğitim alanlar için geçerli olacak. Başvuru tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almayanlar, daha önce bu destekten yararlanmayanlar faydalanabilecek. Ayrıca yararlanmak için belirlenen takvimde başvuru yapılması koşulu aranırken telefon hattının öğrencinin üzerine olması gerekiyor.