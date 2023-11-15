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Ücretsiz 10 GB internet desteği başvurusu nasıl yapılır? Öğrencilere ücretsiz internet desteği şartları nelerdir?

Resmi Gazete'de yayımlanan üniversite öğrencilerine 10 gb internet desteği başvurusu nasıl, ne zaman ve nereden yapılır? Üniversitelilere ücretsiz internet desteği hangi operatörlerde bulunmakta? Gençlik ve Spor Bakanlığı aracılığıyla sağlanacak olan bu destek programının şartları nelerdir? 10GB ücretsiz internet desteğinde yaş sınırı kaç? Açıköğretim öğrencileri 10 GB ücretsiz internet desteğinden yararlanacak mı?

HABER MERKEZİ

10 gb internet desteği başvurusu ne zaman yapılacak Resmi Gazete ilanı ile araştırılıyor. Vergisiz telefon ve bilgisayar açıklamasının yanı sıra duyurulan öğrencilere internet desteği bekleniyor. 10 gb internet desteği Bakanlık duyuruları ile takip ediliyor. Öğrenciler derslerine ve sosyal hayatlarına destek olacak bu proje için oldukça heyecanlı. Peki; 10 gb internet başvuru nasıl yapılır, şartları neler?

10 GB ÜCRETSİZ İNTERNET DESTEĞİ GELİYOR!

Gençlere ücretsiz 10 GB internet uygulaması Bakan Uraloğlu tarafından şu sözlerle açıklanmıştı.

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde yükseköğretim öğrencilerimize, 12 ay boyunca aylık 10 GB yıllık 120 GB olacak şekilde ücretsiz internet imkanı sunuyoruz!"

O destekte ilk detaylar belli oldu!

Ücretsiz 10 GB internet desteği başvurusu nasıl yapılır? Öğrencilere ücretsiz internet desteği şartları nelerdir?

ÖĞRENCİLERE 10 GB İNTERNET BAŞVURU ADIMLARI!

10 GB ücretsiz internet desteğinden yararlanmak isteyen öğrenciler kimlik doğrulaması yaparak Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bilişim sistemi üzerinden başvuru yapacak.

Başvurular sistem üzerinden değerlendirilecek ve öğrenciler tarafından girilen bilgilerin internet desteği şartlarını sağlaması durumunda başvuru sistem üzerinden kabul edilir.

Ücretsiz 10 GB internet desteği başvurusu nasıl yapılır? Öğrencilere ücretsiz internet desteği şartları nelerdir?

10 GB İNTERNET DESTEĞİ BAŞVURUSU NE ZAMAN?

10 GB ücretsiz internet desteği başvuruları Bakanlık tarafından belirlenen tarihler arasında yapılacak. 14 Kasım Salı günü Resmi Gazete'de yayımlanan bilgide " İnternet desteğinden faydalanmaya ilişkin ilk başvurular, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren iki ay içinde yapılır." ifadesi kullanıldı.

ÜCRETSİZ İNTERNET BAŞVURU ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, ön lisans ve lisans öğrencileri destekten yararlanabilecek. 10 GB internet desteği örgün eğitim alanlar için geçerli olacak. Başvuru tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almayanlar, daha önce bu destekten yararlanmayanlar faydalanabilecek. Ayrıca yararlanmak için belirlenen takvimde başvuru yapılması koşulu aranırken telefon hattının öğrencinin üzerine olması gerekiyor.

Ücretsiz 10 GB internet desteği başvurusu nasıl yapılır? Öğrencilere ücretsiz internet desteği şartları nelerdir?

TÜM OPERATÖRLERDE GEÇERLİ!

Resmi Gazete'de yer alan bilgiye göre ''Başvurunun kabulü halinde, öğrencinin bilgileri ilgili mobil şebeke işletmecilerine bildirilir ve bilgilendirme sistem üzerinden sağlanır. Destek bedeli Bakanlık tarafından mobil şebeke işletmecilerine ödenir.''

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