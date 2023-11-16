9 bin kişinin sığındığı hastaneye saldırdılar

İSRAİL ordusu, içeride esirler olduğu iddiasıyla dün Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne baskın düzenledi. Gazze'deki hükümete bağlı medya ofisinden İsrail ordusunun binlerce sivil ve hastanın bulunduğu Şifa Hastanesi'ni işgaliyle ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "İsrail güçleri, Şifa Hastanesi'ne saldırıp 9 bine yakın hasta, yaralı, sağlık personeli ve yerinden edilmiş sivilin bulunduğunu bildiği halde hastane içinde ateş açarak, bir kez daha önceden planlanmış iğrenç bir suç işledi" ifadeleri kullanıldı. ŞİFA Hastanesi'ne yapılan bu saldırının, İsrail'in 700'den fazla kişinin ölümü ve yaralanmasıyla sonuçlanan hastanelere, ambulanslara ve sağlık personeline yönelik süregelen saldırı ve katliamlarının bir yenisi olduğu belirtildi.

'HİÇBİR BELİRTİ YOK'

İsrail Ordu Radyosu'ndan yapılan açıklamada, hastanede İsrailli esirlerin bulunduğuna dair bir belirti olmadığı, hastane içindeki aramaların devam ettiği ifade edildi. Filistin resmi haber ajansı WAFA ise İsrail askerlerinin hastanedeki bazı gençleri sorguya çektiğini ve dışarı çıkardığını belirtti.

DİRENİŞ GÖSTERİLMEDİĞİ HALDE SALDIRIYORLAR

ŞİFA Hastanesi'nde bulunan gazeteci Cihad Abu Shanab, "İsrail güçleri içeride hareket eden herkesi öldürmeye çalışıyor. Hastanede bir direnişimiz yok. Hastanenin içinde bir tünel ağının bulunduğunu söylüyorlar. Bu kesinlikle doğru değil" dedi.