Gazzeli kanser hastalarına Başkan Erdoğan morali

Türkiye bir yandan İsrail'in Gazze'de ortaya koyduğu vahşeti ve işlediği savaş suçunu dünyaya en yüksek düzeyde anlatırken, diğer yandan da insani yardım konusunda öncü oldu. Gazze'den çıkarılan bazı kanser hastalarıyla refakatçilerini taşıyan ve Mısır'ın El Ariş Havalimanı'ndan hareket eden Türkiye'ye ait iki uçak, Ankara Esenboğa Havalimanı'na önceki gün indi.

İLK ÜLKE TÜRKİYE OLDU

Mısır'ın hasta transferine izin verdiği ilk ülkenin Türkiye olduğunu vurgulayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 hasta ile 13 refakatçinin Cumhurbaşkanlığına ve Milli Savunma Bakanlığına ait uçaklarla Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. Koca, başka hastaların nakledilmesi için çalışmaların kararlılıkla süreceğini söyledi. Koca, "Mısır üzerinden bugüne kadar başka ülkeye tedavi edilmek üzere herhangi bir hasta gönderildiği olmadı. İlk defa Refah Sınır Kapısı'ndan geçirilerek direkt Türkiye'ye getirilen bu hastalar" dedi.

TEDAVİLERİ SÜRÜYOR

Hastaların tedavileri Ankara Bilkent Şehir Hastanesi acil servise alınarak başladı. Tercümanlar eşliğinde tek tek sağlık geçmişleri dinlenen hastaların ilk tetkikleri yapıldı, tedavi planlaması için onkoloji bölümüne alınmaları kararlaştırıldı. Bakan Koca, "Sadece bir hasta kan hastalıkları ama o hastamız da kemik iliği yapılmak üzere getirilen 15 yaşında bir kardeşimiz. Diğer bütün hastalar kanser hastası" bilgisini verdi. Türkiye'ye başka hasta getirilip getirilmeyeceği sorusuna da yanıt veren Koca, "Mısır, Türkiye ve İsrail'den oluşan üçlü koordinasyon ekibi çalışmalarını hızla devam ettiriyor. Devamında, özellikle başta kanserli hastalar ve çocuk hastalar olmak üzere Türkiye'ye getirmek üzere çalışmayı kararlılıkla sürdürüyoruz. Önümüzdeki günlerde de gelmesini umuyoruz" ifadesini kullandı.

SEZAİ KARAKOÇ'U ANDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan da dün, Gazze'den Türkiye'ye getirilen ve Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan kanser hastalarını ziyaret etti. Hastaların tedavi gördüğü Onkoloji Hastanesi'ne gelen Erdoğan'a, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Hastane Başhekimi Prof. Dr. Ercan Yeni ile doktorlar eşlik etti. Hastaları tek tek ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileklerini ileten Erdoğan, sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı. Erdoğan, şair-yazar Sezai Karkoç'u da ölüm yıldönümünde unutmadı ve sosyal medya hesabından, "Edebiyatımızın müstesna ismi, büyük mütefekkir ve şair Sezai Karakoç'u ebedî âleme irtihalinin yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum" paylaşımını yaptı.