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Haberler Gündem MSB, Türkiye'de tedavi görecek Gazzeli hastaların tahliyesi için Mısır'a uçak gönderdi

MSB, Türkiye'de tedavi görecek Gazzeli hastaların tahliyesi için Mısır'a uçak gönderdi

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Sağlık Bakanlığının talebi üzerine, Türkiye'de tedavi görecek Gazzeli hastaların tahliyesi için Hava Kuvvetlerine ait bir A400M uçağının görevlendirildiği bildirildi.

İHA
MSB, Türkiye’de tedavi görecek Gazzeli hastaların tahliyesi için Mısır’a uçak gönderdi

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'de tedavi görecek olan 109 Gazzelinin tahliyesi için bir adet A400M uçağın görevlendirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Sağlık Bakanlığının talebi üzerine; Türkiye'de tedavi görecek olan 109 Gazzeli kardeşimizin tahliyesi için Hava Kuvvetlerimize ait bir adet A400M uçağı görevlendirildi. Kayseri'den havalanan ve Mısır'a giden uçağımızda 10 kişilik sağlık personeli de bulunuyor" denildi.

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