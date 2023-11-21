İzmir’e gelen gemi Karadeniz’de battı

TÜRK bandıralı 'Kafkametler' isimli kargo gemisi önceki gün Rusya'nın Temruk Limanı'ndan aldığı 1542 tonluk 'Ferrosilikon' malzemesini İzmir Aliağa'daki Nemrut Limanı'na götürmek üzere sefere çıktı. İçerisinde 12 Türk mürettebatın bulunduğu gemi Karadeniz açıklarındaki kuru yük gemisi sağanak yağış ve fırtına nedeni ile Zonguldak'taki Ereğli Limanı'na sığınmak istedi ancak iddiaya göre geminin kıyıya doğru sürüklenip karaya oturmaması için tekrar iç limandan açığa doğru hareket ettirildi. Kısa bir süre sonra askeri mendireğe çarpan gemi ile irtibat kesildi.

Olumsuz hava şartları nedeni ile gemi ve personele ulaşılamazken, bir sonraki gün gemi ve personelin bulunması için havadan ve karadan arama tarama çalışmaları başlatıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya olaydan hemen sonra Ereğli ilçesindeki açıklamasında, "Olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle İzmir'e gitmek üzere limandan ayrılan Türk bayraklı 'Kafkametler' adlı kuru yük gemisi sürüklenerek mendireğe çarpmak suretiyle batmıştır. Gemide bulunan 12 Türk mürettebat ile halen irtibat kurulamamıştır" dedi.

KAFKAMETLER GEMİSİNİN MÜRETTEBATI

1-Kaptan Cemal Turan,

2-İkinci Kaptan Hıfzı Tarhan, 3-Telsiz Zabiti Berke Çamurtaş, 4-Başmühendis Veli Özel, 5-İkinci Makinist Göksel Özel, 6-Güverte Ustası Tamer Özer, 7-Usta Gemici İsmail Kaptan, 8-Usta Gemici Satılmış Uslu, 9-Gemici Mustafa Nacar, 10-Usta makinist Cüneyt Aygen, 11-Yağcı Ömer Hebip, 12-Aşçı Metin Usta.

KURU YÜK GEMİSİ İKİYE BÖLÜNDÜ

KARADENİZ bölgesinde etkili olan yağış ve fırtına nedeni ile Ereğli Limanı'nda demirleyen Kamerun bandralı 'Pallada' isimli kuru yük gemisi de karaya oturarak ikiye bölündü. Geminin son hali havadan dron ile görüntülenirken, gemideki yabancı uyruklu 14 personel tahliye edilerek Ereğli Öğretmenevi'ne yerleştirildi.