Son dakika: Narkogüç-36 Operasyonu! 2 ton 350 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, narkotik suçlarla mücadele kapsamında 7 ilde Narkogüç- 36 Operasyonu düzenlendiğini açıkladı.

Zehir Tacirlerine Yönelik İstanbul, Van, Diyarbakır, Adana, Hakkari, Bitlis ve Bingöl olmak üzere 7 İlde Düzenlenen NARKOGÜÇ-36 Operasyonlarında Uyuşturucu İmalatı Yapan ve Satan 13 Şüpheli Şahıs Yakalandı❗️ Bu operasyonlarda 2 ton 350 kg uyuşturucu madde ve 11.000 uyuşturucu hap… pic.twitter.com/bPsm1y23rL — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 21, 2023

Buna göre; İstanbul, Van, Diyarbakır, Adana, Hakkari, Bitlis ve Bingöl'de polis ve jandarma ekiplerince düzenlenen baskınlarda, uyuşturucu imalatı yapan ve satan 13 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda, 2 ton 350 kilogram uyuşturucu madde ve 11 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonu yürüten polis ve jandarmayı tebrik eden Yerlikaya, "Halkımızı zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle, terör örgütleriyle ve organize suç örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" dedi.