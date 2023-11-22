Cumhurbaşkanımız ile diyaloğumuz harbidir

MHP Lideri Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, cumhurbaşkanı seçimi için zorunlu olan 50+1 kuralıyla ilgili açıklamalarını değerlendiren Bahçeli, "Cumhurbaşkanımız şöyle demiştir; 'Çoğunluğu alan adayın seçilmesi usulüne geçilmesi halinde Cumhurbaşkanlığı seçimi de seri olur, uğraştırmaz ve yanlış yollara da sevk etmez. Mevcutta 50+1 mecburiyeti partileri yanlış yollara sevk ediyor. Kimin eli, kimin cebinde belli değil.' Sayın Cumhurbaşkanımızın tespit ve değerlendirmeleri siyasetin ve kurulan ittifakların parçalı yapısına bakıldığında tutarlı ve anlamlıdır" dedi. "Fakat bu konuda bizim geçmişten bugüne söylediğimiz sözler, yaptığımız açıklamalar, paylaştığımız görüşler de bellidir ve esasen hiç değişme göstermemiştir" diye konuşan Bahçeli, "Milliyetçi Hareket Partisi olarak, dün ne demişsek bugün aynı çizgide, aynı düşüncede, aynı görüşteyiz" ifadelerini kullandı.

'MECZUPLARA PRİM VERMEYİZ'

Bahçeli sözlerini şöyle sürdürdü: "Sayın Cumhurbaşkanımızın bahse konu açıklamasını çarpıtıp Cumhur İttifakı etrafında tezvirat ve tefrika imal eden fırsat düşkünü meczuplara da prim vermeyiz, itibar etmeyiz, bunları adam yerine bile koymayız. Bazı zeka ve vicdan özürlülerin, 'Erdoğan, Bahçeli'yi sırtından atacak mı?' diye yazı kaleme almaları, AK Parti ile MHP arasında sorun olduğundan bahsetmeleri, fitne tezgahı açmaları alçak bir teşebbüs, namert bir telaffuzdur. Allah'a çok şükür siyasi hayatımız boyunca hiç kimsenin sırtına binmedik, hiç kimseyi de sırtımıza bindirmedik. Onun bunun sırtından geçinen keneler bizi anlayamaz, anlasa da anlatmaya takatleri yetmez, yetemez." Bahçeli, "Cumhurbaşkanımız ile diyalogumuz hasbidir, harbidir, haysiyetlidir. Hiç kimse aramıza giremeyecektir" dedi.

"GAZZE TÜRKİYE'NİN MESELESİDİR"

BAHÇELİ, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstererek, "Dün sancağımız olan Gazze'nin bugün felaketine sırt dönmemiz, yüz çevirmemiz, suskun kalmamız milli ve manevi emanetlerimize en hafif tabirle saygısızlık olacaktır. Filistinli masumların gözyaşları ve dökülen kanları kesilmeden, hak kayıpları telafi edilmeden Ortadoğu'da kalıcı barış ve huzur ortamının inşası hayal ötesi bir beklentidir. Gazze meselesi; güvenlik, inanç, insan, kültür ve tarih boyutlarıyla Türkiye'nin meselesidir" şeklinde konuştu.