İstanbul Üniversitesi AUZEF vize sınav sonuçları açıklandı

2023 AUZEF sınav sonuçları, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrenciler tarafından sorgulanıyor. 11-12 Kasım'da tamamlanan güz dönemi ara sınavlarının ardından öğrenciler alacakları puanları merak ediyorken, AUZEF sınav sonuçları açıklandı.

AUZEF VİZE SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

2023-2024 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı ara sınav (vize) sınavı sonuçları açıklanmıştır. Sınav sonuçlarını http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yaparak görüntüleyebilirsiniz.

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SINAV TAKVİMİ GÜNCELLENDİ

AUZEF sınav takvimi güncellendi. Yapılan duyuruda, "Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Açıköğretim Lisesi Sınavlarının 23-24 Aralık 2023 tarihlerinde yapılacağını ilan etmiştir. Bakanlık yetkilileriyle yaptığımız görüşmelerde söz konusu sınava sadece İstanbul'da bir milyona yakın öğrencinin katılmasının beklendiği bilgisi alınmıştır.

MEB binalarının kullanılamayacak olması nedeniyle daha önceden ilan ettiğimiz AUZEF Bitirme (Final) Sınavının tarihi 6-7 Ocak 2024; Telafi (Bütünleme) Sınavının ise 10-11 Şubat 2024 olarak güncellenmiştir." denildi.

AUZEF DEĞERLENDİRME

Açıköğretim programlarında dört (4) yanlış cevap, bir (1) doğru cevabı eksiltmektedir. (Yapılan her yanlış cevap için alınan toplam puandan 1,25 puan düşülmektedir.) Uzaktan öğretim programlarında başarı notu, hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır.