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FETÖ’nün firari üst düzey yöneticisi Kamış yakalandı

HABER MERKEZİ
FETÖ’nün firari üst düzey yöneticisi Kamış yakalandı

İZMİR'İN Çeşme ilçesinde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama emri bulunan, kapatılan Zaman Gazetesi'nde genel yayın yönetmenliği yardımcılığı da yapan örgütün üst düzey yöneticisi Mehmet Kamış düzenlenen operasyonla yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ve İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan ortak operasyonda FETÖ/PDY soruşturması kapsamında anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçundan hakkında yakalama emri olan ve kapatılan Zaman Gazetesi'nde genel yayın yönetmenliği yardımcılığı da yapan örgütün üst düzey yöneticilerinden Mehmet Kamış, Çeşme ilçesinde yakalandı. Gözaltına alınan Kamış işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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