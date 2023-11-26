Esir takasında uzlaşma

İsrail ile Hamas arasında esirlerin serbest bırakılmasına yönelik anlaşmanın ardından ilk adım atıldı. 4 günlük geçici ateşkes sonrası rehine takası önceki gün başladı. Hamas tarafından esir tutulan 13 İsrailli ile İsrail hapishanelerinde tutuklu 39 Filistinli serbest bırakıldı. İsrail, Hamas ile esir takası kapsamında Gazze Şeridi'nden serbest bırakılması planlanan esirlerden ikinci grubun da listesini alırken, dün de 14 İsraillinin ve 42 Filistinlinin serbest kalacağını duyurdu.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından dün yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyine gönderilen yardım konvoylarının girişine yönelik anlaşma şartlarına uymadığı belirtilmiş, 2. grup esirlerin serbest bırakılmasının ertelendiğini duyurmuştu. Kısa süre sonra Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Majed el- Ensari, engellerin aşıldığını belirterek, "7 yabancı uyruklu esirin yanı sıra 39 Filistinli mahkum ile Gazze Şeridi'nde tutulan 13 İsrailli esir bu gece serbest bırakılacak" dedi. Öte yandan Ensari, engellerin Katar-Mısır arabuluculuğu ile aşıldığını aktardı.