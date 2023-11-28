MHP lideri Devlet Bahçeli’den grup toplantısında önemli mesajlar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

"Cumhur İttifakı olarak Cumhuriyeti'in yeni yüzyılında insanüstü bir gayretle çalışıyoruz. 14 ve 28 Mayıs sçeimlerindeki başarımıza yeni bir halka eklemek istiyoruz."

CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL'E TEPKİ

Kürt kökenli kardeşlerimizin daha az eşit olduğunu söylemek, devletin birliğine saldırıdır. Kürt kökenli kardeşlerimiz, bakan, meclis başkanı hatta cumhurbaşkanı olmadılar mı?

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak seçimler öncesinde CHP'nin acemi genel başkanı, Kürt kökenli kardeşlerimizi istismar ediyor."

"HEDEP DEMEK CHP DEMEKTİR

CHP Genel Başkanı kulağını Kandil'e ve Türkiye düşmanlarına verdiği sürece hüsran ve hezimetten kurtulamayacaktır. Bölücülük yarışında HEDEP ile CHP arasında öne çıkan olmaz. Çünkü HEDEP demek CHP demektir.

YEREL SEÇİM MESAJI

Türkiye 31 Mart seçimlerinde bir kez daha al bayrakta buluşacaktır. Bugünden itibaren 31 Mart 2024'e kadar 125 günlük bir süre vardır. Bu sürede çalışmalarımızı günbegün hızlandırıp yoğunlaştıracağız. Gönül gözün dehlizidir. Gönüle ne gelirse oradan göze gelir ve şekillenir. Bizim gönlümüzde 1000 yıllık kardeşliğin kutlu hatıraları vardır.

Biz mevsimlere göre çekilen veya yağışa göre sel olup taşan hiç olmadık. Bizim doğru yerde, doğru zamanda doğru insanlarla buluşmaktan muradımız hep buydu. Yanlış zamanda uygulayacağımız doğru siyasetin bize yarar sağlamayacağının farkındayız. Ya hep ya hiç diyerek yol almadık. Bizim siyaseten ilerleyişimizin yol haritasında sabır vardır. Karanlık oyunlara karşı tedbirli olmazsak bozgun kaçınılmazdır. Dağılmaya karşı güç birliğinin peşinden koşmalıyız. Zalimlere karşı mazlumların safında buluşmalıyız. Her insan özeldir, şeref ve hak sahibidir. İnsan testi misali ne varsa devamlı kendi içine sızar. Er ya da geç iyi veya kötü günyüzüne çıkar.

CHP Genel Başkanı 'Ekrem Bey İstanbul'a mühürlü' demiş. Biz o paslı mühürü kazıyarak sökü atmayı başaracağız.

"BAĞIMSIZ FİLİSTİN" MESAJI

Bağımsız Filistin'den başka seçenek yok. Küresel vicdana daha fazla sessiz kalınamaz."