Son dakika: THY duyurdu: 56 sefer iptal edildi

THY'den yapılan açıklamada olumsuz hava koşulları sebebiyle İstanbul Havalimanı'ndan yapılması planlanan 28 Kasım tarihli toplam 56 seferin iptal edildiği duyuruldu.
Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Değerli misafirlerimiz; 28.11.2023 (Bugün) tarihinde Madkom (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) kararı uyarınca, İstanbul Havalimanı kalkışlı/varışlı seferlerimizde hava muhalefeti nedeniyle iptaller yapılmıştır. İstanbul Havalimanı'nda 28 Kasım tarihli toplam 56 seferimiz iptal edilmiştir. "