50 yıldır aynı hikaye

EN SOMUT ÖRNEĞİ YAŞANDI

İzmir'in makus talihi 50 yıldır değişmiyor. Bunun en somut örneklerinden biri ise son yağmurlarda yaşandı. Hafta sonu aşırı yağış ve denizin taşmasıyla birlikte sular içinde kalan yerlerden biri de, kentin en merkezi noktalarından biri olan Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ndeki Kervan Pasajı'ydı. Amerikan Pasajı olarak da bilinen merkezde yarım asırdır hediyelik eşya satan Şefik Dayap, hafta sonu işyerini basan sel suları ile resmen dejavu yaşadı.

YENİ ASIR'LA PAYLAŞTI

1976 yılında (bundan tam 47 yıl önce) yaşanan sel felaketinde yine pasajı su basmışken arkadaşı ve kardeşiyle çekilmiş fotoğrafını Yeni Asır ile paylaşan Dayap, "Pazar sabah 06.00'da haberleri izleyince apar topar dükkana geldik. Saat 09.00'da itfaiye su tahliyesine başladı fakat 15.00'a kadar bir türlü bitmedi. Sonra kendi imkanlarımızla suyu boşalttık. Buzdolabımız bozuldu, ürünlerimiz zarar gördü. Bu çilenin artık sona ermesini istiyoruz" dedi.

1976'da yağan yağmurda, pasaj ve işyeri sel suları altında kalan Dayap, kardeşi Cumhur ve arkadaşı Bülent Aykut ile birlikte işyerinde oluşan hasarı telafi etmek için günlerce temizlik yapmak zorunda kalmıştı.

Tam 47 yıldır her yağmurda tedirgin olan Dayap'ın korktuğu, son yağmurda da yine başına geldi. Denizin taşmasıyla Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nin tamamında olduğu gibi Kervan Pasajı'nı da su bastı.

Pazar günkü yağmur sonrası itfaiye, suyu boşaltmak için saatlerce mesai yaptı. Hatta belediye ekipleri esnaftan kimlik bilgilerini aldı. Ancak ekipler gidince işyeri sahipleri kaderleri ile baş başa kaldı.