Başkan Erdoğan, Devlet Bahçeli ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan TBMM Grup toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Bugün Sayın Bahçeli ile biraz sonra görüşeceğiz." ifadelerini kullanmıştı. 15:30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başlayan görüşme 1 saat sürdü.

LİDERLERİN GÜNDEMİNDE NE VARDI

İkili görüşmede özellikle yerel seçimlerin ve Gazze'nin gündeme gelmesi bekleniyordu. Başkan Erdoğan TBMM'de yaptığı açıklamada yerel seçimlerin işaret fişeğini verecek, "Bakın bugün bir başlık atıyorum; Yeniden İstanbul" ifadelerini kullandı.

"50+1'İN DEĞİŞMESİ İSABETLİ OLUR"

Hatırlanacağı üzere Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 50+1 şartının değişmesinin isabetli olacağını işaret ederek, "Mevcutta 50+1 mecburiyeti partileri yanlış yollara sevk ediyor. Kimin eli, kimin cebinde belli değil. Yok altılı, yok on altılı masa… Bundan sonra kim bilir daha neler çıkar? Ama oy sayısı itibarıyla "en fazla oyu alan aday seçilir" denildiği zaman seçim hızlıca tamamlanır." demişti.