Erdoğan iklim zirvesi için Dubai’ye gidiyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yarın 2050 Net Sıfır Emisyon Girişimi ve Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı'na (COP 28) katılmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyor. COP'un ilk kez büyük bir petrol ve gaz ihracatçısı ülkede gerçekleşmesi dikkat çekiyor. Ankara, dünyanın en önemli sorunlarından olan iklim değişikliği ve küresel ısınmanın önüne geçmek için yalnızca taahhütte bulunulması değil, somut adım atılmasının gerektiğini ifade ediyor.

ANLAŞMALAR İMZALANDI

Zirvede temiz enerji dönüşümü konusunda neler yapılabileceği, küresel sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlandırma hedefini ulaşılabilir tutulması masada olacak. Başkan Erdoğan'ın BAE'ye temmuz ayındaki ziyaretinde, BAE ile dost Türkiye arasında Yüksek Stratejik Komite'si kurulmuş, 50,7 milyar dolar değerinde bir dizi mutabakat zaptı ve anlaşma imzalanmıştı. Bu konuda atılan adımlar ve gelinen aşama da ziyaret kapsamında görüşülecek.

GUTTERES İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Erdoğan, bugün yapılacak olan Gazze gündemli BM Güvenlik Konseyi toplantısı öncesinde dün BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Erdoğan'ın görüşmede İsrail'in uluslararası hukuku, savaş hukukunu, insancıl hukuku uluslararası camianın gözüne baka baka fütursuzca çiğnemeye devam ettiğini ve işlenen suçların hesabını uluslararası hukuk önünde de vermesi gerektiğini söylediği belirtildi.