Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Bahçeli konuşmasında adları şaibeye karışan tanınmış simalara tepki gösterdi. Bahçeli, "Daha çok faiz geliri elde etmek için tertip edilmiş fon ve finans oyunları, doymayan kursaklarının tahrikiyle milyon dolarlarını bu fonlara bağlayan tanınmış simalar, bunlara çanak tutan sahtekar bankacılar, kurulan saadet zincirleri, saçlarına dolardan bukleler yapan şaibeli soytarılar gerçekten de milletimizde haklı bir öfkeye neden olmaktadır" dedi.

'ÜLKEYE ZARAR VERİYOR'

"TikTok rezaleti salgın gibi yayılmaktadır" diyen Bahçeli, "Hakeza siyasetin üzerine çöken taciz ve yolsuzluk iddiaları, sancılı ilişki ağlarını deşifre eden itiraflar, samimiyet ve sorumluluk anlayışıyla ifade etmeliyim ki yalnızca muhataplarına değil Türkiye'mize haddinden fazla zarar vermektedir. Toplumsal arınma, siyasi aklanma ertelenemez yükümlülüğümüzdür. Selin gidip kumun kalmasını beklemeye gerek yoktur. Zira selin verdiği zayiat tehlikeli düzeylerdedir. Türkiye bu kirliliğe daha fazla maruz kalmamalıdır" açıklamasında bulundu. İsrail ve Hamas'ın geçici ateşkes kararını ümit verici olarak değerlendiren Bahçeli, "İki devletli çözüm vasatı dahilinde başkenti Doğu Kudüs olan ve 1967 sınırlarına haiz bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasından başka seçeneği de tanımıyoruz. Bir halkın toplu katliamına Müslümanım, insanım diyen hiç kimse seyirci duramaz" diye konuştu.

"DERHAL HEDEP'E KATILABİLİRLER"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ifadelerine tepki gösteren Bahçeli, "Kürt kökenli kardeşlerim eşit hak ve hukuka sahip vatandaşlarımız ve bizim can beraberimizdir. CHP Genel Başkanı'na tavsiyem, uydur gaydır bir kurultay yapıp ya HEDEP'i içlerine almaları ya da derhal HEDEP'e katılmaları. Bölücülük parkurunda CHP ile HEDEP'in yarışmasında öne çıkan olmaz. Çünkü HEDEP demek CHP demektir. Artık CHP'yle PKK arasındaki teğet noktaları sayılamayacak kadar fazlalaşmıştır" dedi.