Ucuzlar şehri

Belediyenin başlattığı Mahalle Gönüllüleri hareketi de birçok alanda vatandaşa ücretsiz hizmet veriyor. Aktaş, şu anda 2 bin mahalle gönüllüsü olduğunu söyledi.

2 BİN GÖNÜLLÜ

Başkan Aktaş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Gönüllülük bilincini yaygınlaştırmak amacıyla başlattığımız proje, yaklaşık 2 bin kişilik gönüllü hizmet ordusuna dönüştü. Gönüllüler, turizm rehberliği, kenti güzelleştirme, yaşlılara, şehit ve yetim ailelerine ziyaret, YKS deneme kitapçığı dağıtma ve tercih noktaları oluşturma, temizlik faaliyetleri, akademik danışmanlık, sosyal hizmetler ve sokak hayvanlarını besleme gibi birçok etkinlikte yer alıyor." Bursa Büyükşehir Belediyesi gelir getirici ve şehri güzelleştirici yatırımların yanında sosyal hizmetleri de sürdürüyor. Ekmek ve ulaşım açısından ilk 5 büyükşehir belediyesi arasında en ucuz belediye olduklarını söyleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Belediyemize bağlı BESAŞ Halk Ekmek olarak 5 büyükşehir arasında kilogram bazında en ucuz ekmeği satmaktayız" dedi. Alinur Aktaş bu konudaki rakamları şöyle sıraladı:

● Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Besaş Halk Ekmek, 5 büyükşehir arasında kilogram bazında en ucuz ekmeği satmaktadır.

● İstanbul ve Ankara'da kilogramı 20 TL, Antalya'da 21,43 TL ve İzmir'de ise 23,81 TL iken; Besaş Halk Ekmek 18,75 TL fiyatla en ucuz fiyata geliyor. ● 5 büyükşehir belediyesi arasında vatandaşlara 3 yıldır en ucuz toplu taşıma hizmetini de Bursa sağlamakta.

● Bunlara öğrenci, indirimli, öğrenci abonmanlar ve diğer abonman kartlar da dâhil.

● Öğrencilere yönelik toplu taşıma ücretlerine uzun süredir zam yapılmadı, aksine indirim yapıldı.

● 2017 Ekim'de 1,75 TL ● 2017 Kasım'da 1,50 TL (ilk indirim yapıldı)

● 2018 Kasım'da 1,35 TL (ikinci indirim yapıldı)

● 2021 Nisan'da 1,50 TL (göreve gelindiğindeki fiyatın hâlâ altında)

● Şu an Bursa öğrenci abonman 200 TL, öğrenci tek biniş 6 TL ve tam tek biniş 12 TL.

İŞ ARAYAN ILE İŞVEREN BİR ARADA

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa İstihdam ve Kariyer Ofisi (BİKO) kurduklarını, iş arayan vatandaş ile işvereni buluşturduklarını belirtti. BİKO sitesine kayıt olan firmalar iş ilanlarını siteye veriyor. İş arayanlar da CV'lerini bırakıyor. Uygulamayla vatandaşlar eleman ihtiyacı olan firmalarla buluşuyor.

32 ANA KUCAĞI MERKEZI AÇILDI

Bursa'da belediye gençler ve çocukları da unutmadı. Okul öncesi eğitim veren 32 ana kucağı merkezi açıldı. Gençlik kulübü uygulaması başlatıldı. Bursa'da ikamet eden 15-29 yaş arası gençleri kapsayan uygulamaya kaydolanlar operatörü fark etmeksizin 1 ay boyunca her yöne kullanabilecekleri 4 GB internet hediyesi alıyor. 26 üye işyerinden kendilerine sunulan indirim fırsatlarından yararlanıyor. Şu anda kullanıcısı 75 bin kişiye ulaştı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş sürekli vatandaşla beraber oluyor. Bursalılar taleplerini Başkan'a bizzat iletiyor.