Gazze kasabı Netanyahu

BAŞKAN ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstererek, "Gazzeli kardeşlerimiz 7 Ekim'den beri insanlık tarihinin en kalleş saldırılarına maruz kaldılar. Camileri bombalandı, okulları harabeye çevrildi, hastaneleri yerle yeksan edildi, sığındıkları mülteci kampları bilinçli şekilde hedef alındı" dedi.

"TEPKİSİZLİĞİ UNUTMAYACAĞIZ"

ERDOĞAN, "Gıdasını, yakıtını, ekmeğini, suyunu, iletişimini kesip 360 kilometrekarelik açık hava hapishanesine sıkıştırdıkları 2 milyon 300 bin insana İsrail adeta soykırım uyguladı. 16 bin Gazzeli kardeşimiz İsrail'in saldırıları sonucunda şehit oldu. 35 binin üzerinde Filistinli kardeşimiz yaralandı. Gazze'deki binaların 3'te 2'si yıkıldı veya tahrip oldu ya da kullanılamaz hale geldi" diye konuştu.

Gazze'deki sağlık ve eğitim alt yapısının tamamen çöktüğünü belirten Erdoğan, "Gazze'de son asrın en büyük mezalimlerinden birini yapan Netanyahu, adını tarihe şimdiden 'Gazze kasabı' olarak yazdırmıştır. Bu kara leke sadece Netanyahu'nun değil ona koşulsuz destek veren herkesin alnına yapışmıştır. Bu utanç lekesi hiçbir zaman temizlenmeyecektir. Gazze'de işlenen insanlık ve savaş suçlarını da, bir ikisi hariç Batılı ülkelerin tepkisizliğini de asla unutmayacağız. İsrail yönetiminin insanlık vicdanı yanında uluslararası hukuk önünde de hesap vermesi için mevcut tüm yolları deneyeceğiz. İspanya Başkanı Sayın Sanchez ile telefon görüşmemizde Gazze'yi ele aldık. Bu konudaki dik ve dirayetli duruşu için İspanya'yı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

"İTTİFAKIMIZ SEÇİMLERDEN ALNININ AKIYLA ÇIKACAK"

ERDOĞAN, seçim takviminin sorunsuz bir şekilde işlediğini söyleyerek, "Cumhur İttifakı olarak en güçlü şekilde inşallah yolumuza devam edeceğiz. Belediye başkan adaylıkları için başvurular sona erdi, meclis üyelikleri için başvuruları almayı sürdürüyoruz. Cumhur İttifakı'ndaki ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi'yle görüşmelerimiz karşılıklı anlayış temelinde ilerliyor. 15 Temmuz gecesi meydanlarda kurduğumuz ve bugüne kadar çeşitli fitne girişimlerine rağmen güçlendirerek devam ettirdiğimiz Cumhur İttifakı'nın inşallah 31 Mart seçimlerinden de anlının akıyla çıkacağına inanıyorum" dedi.

MGK'DAN DÜNYAYA BARIŞ MESAJI

BAŞKAN Erdoğan liderliğinde toplanan yılın son Milli Güvenlik Kurulu (MGK) sonrası yayımlanan bildiride, dünyaya barış mesajı verilirken, İsrail'in Gazze'ye yönelik gerçekleştirdiği soykırımı bir an önce durdurması çağrısında bulunuldu. Rusya-Ukrayna savaşında da barışı tesis edecek adımların gecikmeksizin atılmasının önemi vurgulandı. Bildiride Azerbaycan- Ermenistan müzakerelerinin kalıcı barış anlaşmasıyla sonuçlanması ve bu çerçevede, Ermenistan ile ilişkilerinin normalleştirilmesine ilişkin hususların yanı sıra bölge dışı aktörlerin meseleye müdahil olma gayretleri değerlendirildi.