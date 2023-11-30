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Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi yönetimi düşürüldü

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi yönetiminin düşürülmesi talebiyle açılan davada karar açıklandı. Mahkeme, TTB'nin Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı ile merkez konseyi üyelerinin görevden alınmasına karar verdi.

AA
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi yönetimi düşürüldü

Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesindeki karar duruşmasına görevden alınmaları istenen TTB Merkez Konseyinin üyeleri ile avukatları katıldı.

Hakim, bu celsede dosyanın karara bağlanacağını belirterek, avukatlara söz verdi.

Avukatlar, Başsavcılığın TTB Merkez Konseyinin görevden alınması talebinin reddedilmesini istedi.

Davalıların beyanlarının ardından duruşmaya karar için ara verildi.

Aranın ardından kararını açıklayan hakim, davanın Şebnem Korur Fincancı açısından pasif husumet yokluğu nedeniyle usülden reddine, davalı merkez konsey başkanlığı yönünden "mevcut konsey başkanı ve üyelerinin görevden alınmasına" karar verdi.

Görevden alınan yönetim kurulu yerine, Erzurum, Malatya, Konya, Denizli ve Samsun tabipler odası başkanlarının atandığı öğrenildi.

- OLAYIN GEÇMİŞİ

TTB Başkanı Fincancı hakkında terör örgütü PKK ile bağlantılı bir televizyonda, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yönelik ifadeleri nedeniyle soruşturma başlatılmış, İstanbul'da gözaltına alınan Fincancı 27 Ekim 2022'de Ankara'da tutuklanmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, TSK'nın meşru müdafaa kapsamındaki legal faaliyetleri ile terör örgütünün illegal faaliyetlerini bağdaştırma suretiyle "terör örgütü propagandası" yaptığı belirtilen sanık Fincancı'nın 1 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fincancı ve TTB Merkez Konseyi üyelerinin görevden alınmaları talebiyle bir davaname hazırlayarak, Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesine göndermişti.

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