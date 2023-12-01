Almanya Cumhurbaşkanı’na ‘Katar’ şoku!

İSRAİL'İN Gazze katliamına verdiği koşulsuz destekle bilinen Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Orta Doğu ziyaretinin son ayağında Katar'a gitti. Resmi uçağını karşılamaya hiçbir yetkilinin gelmemesi üzerine uçaktan inmeyi reddeden Steinmeier, yarım saat boyunca uçak kapısında bekledi. Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'in, dört günlük Orta Doğu ziyaretinin son durağı Katar'da, uçakta yarım saat bekletildiği belirtildi. Alman medyasında yer alan haberlere göre Steinmeier, önceki gün uçakla Doha Havalimanı'na indi ancak karşılamada Katarlı bir yetkilinin olmaması üzerine, yaklaşık yarım saat beklemek zorunda kaldı. Sosyal medyaya düşen görüntülerde, Steinmeier'in uçağın çıkış kapısının önünde beklediği görülüyor.