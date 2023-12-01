PKK’nın tünel kazıcısı operasyonla etkisiz

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) üslerine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen PKK/ KCK mensubu Mehmet Akin'i, Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 2013'te Irak'ın kuzeyindeki Avaşin'de PKK/ KCK'nın kırsal kadrolarına katılan 'Harun Egid' kod adlı Mehmet Akin, 2016 yılına kadar saldırı ve sabotaj eğitimi aldı. Ardından Hakurk'a geçen terörist, 2019 yılı itibariyle Irak'ın kuzeyinde örgütün tünel yapım çalışmalarında yer aldı. Güvenlik güçlerine yönelik çeşitli eylemlerde bulunan ve 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan aranan teröristin, Irak'ın kuzeyinde Pençe Operasyonlarının sürdürüldüğü bölgede TSK üslerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edildi. Terörist Akin, saldırı hazırlığına geçtikten sonra MİT tarafından düzenlenen nokta operasyon ile etkisiz hale getirildi.