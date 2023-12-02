Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Terörün her türlüsüyle mücadelede kararlıyız

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bakırköy Adalet Sarayı'nı ziyaret etti. Tunç, ziyaret sonrası adliye binası içerisinde bulunan Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz Kütüphanesi'nin açılışını gerçekleştirdi.

'HİÇBİR TAVİZ VERMEYECEĞİZ'

Burada bir konuşma yapan Adalet Bakanı Tunç, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak terörün her türlüsüyle mücadelede kararlıyız. Hiçbir taviz vermeden mücadeleyi sürdürerek milletimizin huzur ve güvenliğini bozmaya çalışan terör örgütlerini temizleyinceye kadar, tek bir terörist kalmayıncaya kadar bu mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Şehit Cumhuriyet Savcımız Selim Kiraz'ı hiçbir zaman unutmayacağız" dedi.