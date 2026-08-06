İzmir'de saniye saniye kaydedildi! Beydağ Barajı'ndaki uçak faciası kamerada

Yangın havadan ve karadan müdahale ile 2 saatte kontrol altına alındı. Yangın daha sonra tamamen söndürüldü. Öte yandan söndürme çalışmaları sırasında, bir yangın söndürme uçağının Beydağ Baraj Göleti'nden su aldığı ancak yeniden havalanamadığı bildirildi.