Geriye ne kaldı!

FİLİSTİN Sağlık Bakanlığı, 'geçici ateşkes' sonrasında başlayan İsrail saldırılarında 178 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 589 kişinin yaralandığını duyurdu. İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalarda Katar'ın arabuluculuğunda 24 Kasım'da başlayan ve daha sonra günlük uzatılan 'geçici ateşkes', önceki gün erken saatlerde sona ermiş ve saldırılar, karşılıklı tekrar başlamıştı. Filistin Sağlık Bakanlığı yetkilileri, önceki akşam saatlerinde tekrar başlayan saldırılarla ilgili yaptıkları açıklamada "İsrail saldırılarında sabahtan bu yana ölenlerin sayısı 178'e, çoğu çocuk ve kadın olmak üzere yaralı sayısı 589'a yükseldi" dedi.

400'DEN FAZLA HEDEFİ VURDULAR

İSRAİL ordusu, insani aranın sona ermesinin ardından 24 saatte abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 400'den fazla yerin hedef alındığını açıkladı. Ordudan yapılan açıklamada, karadan, havadan ve denizden Gazze'ye saldırılar düzenlendiği belirtildi. Son 24 saatte 400'den fazla yerin vurulduğu aktarılan açıklamada, bu sürede, savaş uçaklarının, İsrail'in daha önce "güvenli yer olduğunu" iddia ettiği ve kuzeydeki Filistinlilerin sığındığı, Han Yunus'a 50'den ziyade hava saldırısı düzenlediği kaydedildi.

7 EKİM'DEN BU YANA 6 BİN 500 KİŞİ KAYIP

Gazze Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail es-Sevabite, Aksa Şehitleri Hastanesi önünde düzenlediği basın toplantısında, İsrail saldırılarında kaybolan kişilere ilişkin bilgi verdi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılarda "yaklaşık 6 bin 500 kişinin ya enkaz altında kaldığını ya da akıbetlerinin hala bilinmediğini" ifade eden Sevabite, Gazze'ye yönelik saldırılardan İsrail'i ve ABD yönetimini sorumlu tuttu.

ACI

İsrail ordusu, "insani ara"nın sona ermesinin ardından Gazze Şeridi'ne saldırılarına devam ediyor. Saldırılarda hayatını kaybedenlerin naaşları, yakınları tarafından cenaze namazı kılınıp toprağa verilmek üzere morgdan alındı. Hayatını kaybedenlerin yakınları büyük acı yaşadı.

ÖFKE

Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin yakınlarının İsrail'e ve 7 Ekim'den bu yana yaşanan katliama sessiz kalan ülkelere duyduğu öfke yüzlerine yansıdı.

İSYAN

İsrail'in saldırılarına maruz kalan Han Yunus kentinin doğusundaki Filistinliler, kentinin orta kesimindeki bölgelere göç etmeye başladı. Yanlarına alabildikleri eşyalarla yollara düşen Filistinliler katliama isyan etti.

UMUTSUZLUK

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, çatışmaların yeniden başlamasıyla ilgili "Bugün birkaç saat içinde çok sayıda kişi öldüğü ve yaralandı. Umutlar boşa çıktı" dedi.