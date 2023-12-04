Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

TOPLUMSAL FARKINDALIK

EMİNE Erdoğan, yaptığı paylaşımda, "Yetenekleriyle, başarılarıyla, azimleriyle hem gönüllerdeki hem de zihinlerdeki engelleri aşan kardeşlerimizle güçlü bir toplumuz" diye konuştu. FİRST lady şöyle devam etti: "Zira sevgi, dayanışma ve kardeşlik bağı ile bağlıyız. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü tebrik ediyor, bugünün toplumsal farkındalığımızı artırmaya vesile olmasını umut ediyorum."