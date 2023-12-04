  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem ‘Sevgi, dayanışma ve kardeşlik bağı ile bağlıyız’

‘Sevgi, dayanışma ve kardeşlik bağı ile bağlıyız’

HABER MERKEZİ
‘Sevgi, dayanışma ve kardeşlik bağı ile bağlıyız’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

TOPLUMSAL FARKINDALIK

EMİNE Erdoğan, yaptığı paylaşımda, "Yetenekleriyle, başarılarıyla, azimleriyle hem gönüllerdeki hem de zihinlerdeki engelleri aşan kardeşlerimizle güçlü bir toplumuz" diye konuştu. FİRST lady şöyle devam etti: "Zira sevgi, dayanışma ve kardeşlik bağı ile bağlıyız. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü tebrik ediyor, bugünün toplumsal farkındalığımızı artırmaya vesile olmasını umut ediyorum."

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA