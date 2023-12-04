Son dakika! İstanbul’da hissedilen deprem

Son dakika haberi... İstanbul'da deprem meydana geldi. İstanbul'da hissedilen depremin ardından vatandaşlar AFAD ve Kandilli'den yapılan son açıklamaları takip etmeye koyuldu.

Depremin büyüklüğü ise 5,1 olarak belirlendi. AFAD'ın verilerine göre deprem saat 10:42'te Bursa - Mudanya merkez üslü olarak gerçekleşti. Depremin 8.98 km derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.

Az önce İstanbul'da deprem mi oldu sorusuyla incelenen sarsıntının şiddeti merak edildi. Saat 10:43'te yaşanan sarsıntı İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli gibi illerde de hissedildi. İşte son dakika İstanbul depreminin şiddeti ve merkez üssü.

VALİ GÜL: İSTANBUL'DA OLUMSUZ Bİ DURUM YOK

Korkutan depremin ardından bir açıklama yapan İstanbul Valisi Davut Gül, sarsıntının kent genelinde olumsuz bir duruma neden olmadığını açıkladı.

BAKAN YERLİKAYA: EKİPLER SAHA TARAMALARI İÇİN SEVK EDİLDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasında ise şu ifadeler yer aldı: "Marmara Denizi Gemlik Açıklarında 5,1 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmaları için bölgeye sevk edilmiştir. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREMİN ŞİDDETİNİ 5,3 OLARAK PAYLAŞTI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

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BURSA VALİSİ'NDEN DEPREM AÇIKLAMASI

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, depremle ilgili, "Can kaybı ve hasar yok. Ekiplerimiz sahada araştırmalarını sürdürüyor" dedi.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI: CİDDİ SALLANMA SÖZ KONUSU

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da, "Deprem kısa sürdü. Ciddi sallanma söz konsusu. Olumsuz bir bilgi yok şu an itibariyle. Yıkım ve sıkıntılı durum söz konusu yok. Ulaştırma Bakanımız hemen aradı bilgi aldı. Ben de o esnada bir teyzemizi ziyaretteydim. İki katlı binaydı ama ciddi bir sarsılma oldu" dedi.