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Haberler Gündem Bakan Işıkhan: Deprem bölgesinde sağlığa erişimde yapılan uygulamaların süresi uzatıldı

Bakan Işıkhan: Deprem bölgesinde sağlığa erişimde yapılan uygulamaların süresi uzatıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Afet bölgesinde yaşayan vatandaşlarımız için sağlığa erişimde yapılan uygulamaların süresi 30 Nisan 2024 tarihine kadar uzatıldı" açıklamasını yaptı.

HABER MERKEZİ
Bakan Işıkhan: Deprem bölgesinde sağlığa erişimde yapılan uygulamaların süresi uzatıldı

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 6 Şubat depremlerinden etkilenen vatandaşların sıkıntılarını gidermenin, yaşamlarını daha kolay hale getirmenin en önemli gündem maddeleri olduğunu belirtti.

Vatandaşlar rahata kavuşana, şehirler tamamen imar olana kadar çalışmaya devam edeceklerini bildiren Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

"Afet bölgesinde yaşayan vatandaşlarımız için sağlığa erişimde yapılan uygulamaların süresi 30 Nisan 2024 tarihine kadar uzatıldı. Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ili İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde, kurumla (SGK) sözleşmeli sağlık sunucularına müracaat edilmesi ve doğal afet provizyonu alınması halinde Genel Sağlık Sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerden ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi, tıbbi malzeme, ayakta tedavide sağlanan ilaçlar için katılım payı alınmayacaktır. Kurumla (SGK) sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularında (eczaneler/merkezler) zorunlu statik IP uygulaması kaldırılmıştır."

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