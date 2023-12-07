Başkan Erdoğan, Türkiye’nin Atina Büyükelçiliğini ziyaret etti

Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i kabulü ve çalışma yemeğinin ardından Büyükelçilik Konutu'na geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada ayrı ayrı Avrupa Teknoloji Konseyi Başkanı Byron Nicolaides ile Batı Trakya davasının sembol ismi Dr. Sadık Ahmet'in ailesi ve Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu üyelerini kabul etti.

Erdoğan, Büyükelçilik Konutu'na gelişinde Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman ile de bir süre sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a elçilik ziyaretinde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da eşlik etti.