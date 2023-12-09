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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: Binlerce litre kaçak içki ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çengel 4 Operasyonu ile eş zamanlı baskın düzenlendiğini açıkladı. Operasyon sonucunda devletin 25 milyon TL vergi kaybı önlendi

HABER MERKEZİ
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: Binlerce litre kaçak içki ele geçirildi

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde eş zamanlı düzenlenen 'Çengel-4' operasyonlarında 25 bin 603 litre kaçak ve sahte alkol ile etil alkol ele geçirildiğini, 189 kişiye adli işlem yapıldığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çengel 4 Operasyonu kapsamında 14 sahte içki imalathanesi deşifre edildi. 8 bin 310 şişe kaçak/sahte içki, 13 bin 472 litre kaçak/sahte içki, 12 bin 131 litre etil alkol, 1704 boş şişe ve 1600 bandrol, 1680 alkol aroması ve 68 bin 121 etiket ele geçirildi" ifadelerini kullandı.

VERGİ KAYBI ÖNLENDİ

BAKAN Yerlikaya, ele geçirilen malzemelerin yanı sıra 189 kişi hakkında adli işlem başlatıldığına da dikkat çekti. Bakan Ali Yerlikaya, "Operasyonlar sonucu, devletin 25 milyon TL vergi kaybı önlendi. Kaçakçıların ve sahteciliğe bulaşanların enselerindeyiz. Bunlara göz açtırmayacağız" dedi.

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