‘İSKOÇLAR’ çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'İskoçlar Çetesi' organize suç örgütüne yönelik, İstanbul merkezli Tekirdağ ve Gaziantep'te eş zamanlı operasyonlar düzenlendiğini belirtti. Buna göre; İstanbul Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 'Uyuşturucu imal ve ticareti' yapan çeteye yönelik 'Kafes-17 Operasyonu' düzenlendi.

ELEBAŞI DA YAKALANDI

Kafes 17 Operasyonu ile birlikte örgüt elebaşının da aralarında olduğu 38 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin 8'i tutuklandı, diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Bakan Yerlikaya, operasyonların hız kesmeden sürdüğünü belirtti.

MAL VARLIKLARINA EL KOYULDU

Yapılan aramalarda 23 kilogram kokain, 95 kilogram eroin, 165 kilogram skunk, 15 kilogram metamfetamin, 10 bin 500 sentetik uyuşturucu hap, tabancalar, çok miktarda altın, TL ve döviz ele geçirildi. Yaklaşık değeri 200-250 milyon TL arası olan organize suç örgütün tüm mal varlığına el koyuldu.