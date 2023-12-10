Trafikte acı bilanço: 2 bin 774 can kaybı

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 11 aylık istatistiklerine göre Türkiye genelinde 507 bin trafik kazasında 2 bin 774 kişi hayatını kaybetti, 327 bin kişi ise yaralandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, Ocak- Kasım dönemine ait kaza istatistiklerini kamuoyu ile paylaştı. Trafik canavarının önceki aya göre frene bastığı kasım ayında 46 bin 733 kaza meydana geldi. 250 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 27 bin 492 kişi de yaralandı. Ekim ayında 49 bin 201 kaza meydana gelmiş, 272 kişi olay yerinde hayatını kaybetmişti. 11 aylık dönemdeki 230 bin 951 kazaya sürücü kusurları damga vurdu. 23 bin 263 kazaya yayalar, 2 bin 976 kazaya araç kusurları, 846 kazaya yol ve bin 656 kazaya ise yolcular davetiye çıkardı. Bin 601 sürücü de alkol alıp direksiyona geçince kaza kaçınılmaz oldu.