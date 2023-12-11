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Soykırım desteğine tepki yağdı

HABER MERKEZİ
Soykırım desteğine tepki yağdı

İnsan hakları örgütleri, Amerika Birleşik Devletleri'nin, BM Güvenlik Konseyi'nde yapılan ve Gazze'de acilen insani ateşkes talep eden karar tasarısını veto etmesine sert tepki gösterdi.

ATEŞKESE KARŞI

Dünyanın dört bir yanındaki mazlumları koruması gereken Birleşmiş Milletler (BM) sisteminin çarpıklığı bir kez daha gün yüzüne çıktı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in özel yetkisiyle toplanan BM Güvenlik Konseyi'ndeki Gazze'de acilen insani ateşkes talep edilen karar tasarısının oylamasının yankıları sürüyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 5 daimi üyesinden biri (Çin, Rusya, ABD, Fransa, İngiltere) olan ABD yine şaşırtmadı. Yine insanlık sınavını geçemedi. İngiltere'nin çekimser kaldığı tasarı, ABD tarafından veto edildi.

ADALETSİZ DÜZEN

Tek bir üyenin oyu yine bir soykırımın devamına neden oldu. "5 daimi üyenin statüsü değişmedikçe bu düzen de değişmeyecek" tepkileri verildi. ABD'nin vetosuna ise dünyadan tepki yağdı.

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