İmamoğlu ile Özel arasında ‘İzmir’ krizi

CHP eşbaşkanları Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel arasında gizli rekabet gözlenirken manidar temaslar göze batıyor. Ekrem İmamoğlu ile Muharrem İnce ikinci kez buluştu. Bu görüşmeler sonrası, Muharrem İnce'nin kurduğu Memleket Partisi'ni kapatıp CHP ile birleşip birleşmeyeceği kulislerin önemli konularından birisi.

Bu bağlamda, Ekrem İmamoğlu'nun Muharrem İnce'den CHP'ye dönüşünü isterken Özgür Özel'in nasıl bir tavır takınacağı tartışılıyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile geçen hafta sürpriz bir görüşme yapmıştı. Pazartesi günü İstanbul- Emirgan'daki Beyaz Köşk'te ikinci defa buluştular.

Muharrem İnce'nin CHP Genel Başkanlığı'na seçilen Özgür Özel'le görüşmeden CHP gölge lideri olarak belirtilen Ekrem İmamoğlu ile iki kez buluşması manidar bulundu. Görüşme sonrası İnce, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde İmamoğlu'nu İstanbul'da "koşulsuz, şartsız" destekleyeceğini söylerken, İnce'nin desteğini memnuniyetle karşılayan İmamoğlu'nun durumu Özgür Özel'e ileteceğini belirtmesi ve, "Yine buluşabiliriz. Bizim buluşmalarımızın olağanüstü bir şeymiş gibi algılanmasına üzülüyorum" sözleri manidar bulundu.

SIKINTI VAR MI?

İmamoğlu ilginç laflar etti: "Partimde önemli bir geçmişim var. Bu ve buna benzer parti içi veya parti dışı görüşme imkanına sahip birisiyim. Kurumsal ahlakım gereği bu ve benzeri görüşmeleri elbette Genel Başkanım Özgür Özel'le de istişare ederiz. Çok uygar, yeni nesil bir genel başkan ve belediye başkanı ilişkisi yürütüyoruz. Hem şeffaflığıyla, ilişki düzeyiyle, keyifli bir ilişki zemini yürütüyoruz. Sayın İnce'yle görüşmemiz doğal ve bundan sonraki görüşmelerimiz de mümkün."

PAYLAŞAMIYORLAR

CHP üst yönetimi İzmir'i paylaşamıyor. İmamoğlu'cular ve Özel'cilerin İzmir için arka kapılarda kapıştıkları duyuluyor. İzmir CHP Büyükşehir Belediye Başkan adaylığının, CHP eşbaşkanları Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel'in arasında krize yol açtığı gözleniyor. İzmir'de Tunç Soyer'in yeniden aday olup olmayacağı tartışılırken İmamoğlu'nun sağ kolu genel sekreter yardımcısı Buğra Gökçe'nin istifa ederek İzmir'den CHP Büyükşehir aday adayı olması CHP'nin yeni yönetimini ve İzmir teşkilatını karıştırdı. Buğra Gökçe'ye tepkiler sürerken, Ekrem İmamoğlu'nun Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile buluşmasının ardından İnce'nin CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağı fısıltıları İzmir krizini tırmandırdı. Muharrem İnce, "Benim de kulağıma böyle şeyler geliyor" diyerek Özgür Özel'in kulağına kar suyu sıktı. Özgür Özel'in, "Bir partinin genel başkanına belediye başkanı ol denmez" diyerek konuyu kapatması dikkat çekti. Özel'in manidar sözleri üzerine, Muharrem İnce'nin de, "Özgür Bey'e saygısızlığım söz konusu olamaz. Ekrem Bey ile buluşmamın sebebi sadece onun için ne yapabileceğimi sormak" demesi, kara kedi olmaktan kurtulmaya çalıştığı şeklinde değerlendirildi. Muharrem İnce-İzmir muhabbeti sürerken kulislere İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığıyla ilgili yeni bir bilgi sızdı. İzmir'de özellikle Büyükşehir adaylığı için çeşitli isimler gündeme geliyor. Bu isimler arasında Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun da olduğu iddia edildi.

BÜLENT TEZCAN İÇİN

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve yakın ekibinin Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu İzmir'e kaydırarak Aydın'ı kendi adayları için boşaltmayı planladığı duyuldu. CHP'nin arka bahçelerinde yaptığım araştırmada Özgür Özel'i açıkça destekleyen CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı olması için Çerçioğlu'na İzmir'in teklif edildiğine dair temaslar karşıma çıktı. Bu gelişmelere bakarsak CHP eşbaşkanlarının İzmir üzerinden arka kapılarda kapıştıkları gözleniyor. Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na kendi adamını getirmek isterken Özgür Özel ve yakın ekibi de İzmir-Aydın tandemiyle Bülent Tezcan'ın önünü açmayı kurgulamışlar.

'İTHAL ADAY' KONUSU

İzmir'de mevcut başkan Tunç Soyer, Buğra Gökçe (İmamoğlu'nun adamı), Olgun Atila, Abdül Batur, Atila Sertel, Cemil Tugay, Tacettin Bayır ve Musa Çam aday olarak bulunuyor. Sonrasında Muharrem İnce ve ardından Özlem Çerçioğlu isimlerinin de İzmir adaylığı için geçmesi ithal adaylar tartışmasını da körükledi. İthal aday tartışmaları 14-28 Mayıs seçimlerinde de İzmir'de çok tartışılmış, milletvekili listelerine gönderilen dışarıdan isimlerin İzmir'de oy kaybına sebep olduğu konuşulmuştu.

SONUÇ

BELLİ oluyor ki Ekrem İmamoğlu'nun Özgür Özel'i gölgede bırakmaya yönelik temasları, sıkıntıları giderek artırmış görünüyor. Eğer Muharrem İnce de CHP'ye dönerse, 31 Mart 2024 yerel seçimleri sonrası CHP'de Genel Başkanlık meydan savaşı çok renkli ve çekişmeli geçecek demektir.