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Başkan Erdoğan'dan Orban'a Togg jesti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'a Türkiye'nin yerli otomobili Togg hediye etti. Plaka detayı ise dikkat çekti...

Başkan Erdoğan’dan Orban’a Togg jesti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Macar mevkidaşı Katalin Novak ile Sandor Sarayı'nda görüşmesinin ardından Karmelita Manastırı'na geçti.

Erdoğan, burada kendisini karşılayan Başbakan Orban'a yerli ve milli imkanlarla üretilen, Oltu siyahı renginde Togg hediye etti.

DİKKAT ÇEKEN PLAKA

Erdoğan, iki ülke arasındaki ilişkilerin 100. yılına özel hazırlanan "HU TR-100 plakalı" Togg'u kullanan Başbakan Orban'a otomobil hakkında bilgi verdi.

Başbakan Orban da Başkan Erdoğan'a Macar atı hediye etti.

Erdoğan ve Orban, basına kapalı gerçekleşen ikili görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.

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