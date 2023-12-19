Dağdan mezara!

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) son dönemde terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey kadrosuna yönelik nokta operasyonları, örgüte büyük darbe vurdu. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin terörle mücadelede izlediği "tehdidi sınır ötesinde bertaraf etme" stratejisi

doğrultusunda, PKK'nın Suriye ve Irak'taki mensuplarını hedef alan operasyonları, yıl boyunca kesintisiz sürdü. MİT, son bir yıl içerisinde, çoğunluğu SİHA destekli 181 operasyonda, aralarında sözde yöneticilerinin de bulunduğu toplam 201 teröristi etkisiz hale getirdi. Bu kapsamda, 38 sözde örgüt sorumlusu etkisiz hale getirildi. Terör örgütünün finansman ve lojistik imkanları açısından kritik öneme sahip orta ve üst düzey sorumlularının etkisiz hale getirilmesi, örgütte büyük tahribata neden oldu.

LİSTEDEKİ ÇİZİKLER!

Kırmızı kategoride aranan sözde yönetici Abdurrahman Çadırcı, MLKP'nin sözde Suriye sorumlusu Zeki Gürbüz, MLKP'nin sözde Suriye sabotaj sorumlusu Özgür Namoğlu, Kırmızı kategoride aranan Osman Nuri Ocaklı, Sözde Kerkük sorumlusu Remzi Avcı, PKK/YPG'ye ağır silah temininden sorumlu Fahrettin Tolun, Arananlar listesinde yeşil kategoride bulunan Zülfiye Binbir, PKK'nın sözde sorumlularından Sebahat Ormanlı, Mavi kategoride aranan sözde sorumlulardan Rıdvan Ulugana, Sözde üst düzey yöneticilerden gri listede aranan Fehmi Öğmen, Sözde sorumlu Mehmet Salih Çakal, Sözde üst düzeylerin şoförlerinden Ahmet Muhammed Ali, PKK'nın sözde Sincar sorumlusu Saad Ali Bedel, Sözde istihbarat sorumlusu Sabri Abdullah, Üs bölgelerine saldırıların sorumlusu Haydar Demirel, Sözde Aynularab mali sorumlusu Tuba Karakoç, Sözde lojistik sorumlusu Neçirvan Seven, TSK, Emniyet ve MİT mensuplarına suikast için eğitilen Bekir Kına, Sözde Sincar sorumlularından Mesut Celal Osman, YPJ'nin sözde sorumlularından Hicran İcuz, Saldırı ve sabotaj eğitimi alan Rezan Güngen, Sözde Münbiç sorumlusu Uman Derviş, Sözde Sincar asayiş sorumlusu Halid Reşo, Kasım PKK/KCK'ya Avrupa'dan katılan Mazlum Öztürk, Sözde askeri akademi sorumlusu Muhtesim Akyürek, Sözde Suriye asayiş sorumlusu Müzdelif Taşkın, Sözde Derik tugay sorumlusu Muhammed Azo, Sözde suikast sorumlusu İlyas Biro Eli, Sözde Metina lojistik sorumlusu Cahit Aktay, Sözde sorumlulardan Sariye Atilla, PKK/YPG'nin sözde sorumlularından Ali Subaşı, Sözde Aynularab sorumlusu Mutlu Kaçar, Sözde Hakurk sorumlularından Ayşe Arslan, Uyuşturucu ticaretinin sözde sorumlusu Yadin Bulut, Örgüte eleman sağlayan sözde sorumlulardan Gülsüme Doğan, Sözde insansız hava araçlarından sorumlu terörist Bager Öndeş, Sözde Asos bölge sorumlusu Hesen Mihemedi, Suriye'nin Deyrizor şehrinde sözde saha sorumlusu Şirvan Hasan.