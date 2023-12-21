Kalyoncu ailesinin acı günü! Fahri Cengiz Kalyoncu son yolculuğuna uğurlandı

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu'nun ablası Eğitim ve Hizmet Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Diş Hekimi Songül Kalyoncu'nun eşi Fahri Cengiz Kalyoncu, hayatını kaybetti.

Fahri Cengiz Kalyoncu'nun cenazesi son yolculuğuna uğurlanmak üzere Çamlıca Camii'ne getirildi.

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, Fahri Cengiz Kalyoncu'nun eşi Songül Kalyoncu, çocukları Bilal ve Hilal Kalyoncu ile yakınları taziyeleri kabul etti.

ACI GÜNÜNDE KALYON AİLESİ'Nİ YALNIZ BIRAKMADILAR

Aileyi acı gününde Turkuvaz Medya Yönetim Kurulu Başkanvekili Serhat Albayrak, Hazine ve Maliye eski bakanı Berat Albayrak, eşi Esra Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, İstanbul Valisi Davut Gül, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, eski bakanlar Muammer Güler, Mehmet Ağar, Nurettin Nebati, AK Parti İl Başkanı Osman Kabaktepe, Esenler Belediye Başkanı Tevfik GöksU, Beyoğlu Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Eski ağır Belediye Başkanı Savcı Sayan, Eski Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir ile sevenleri yalnız bırakmadı.

ÇENGELKÖY MEZARLIĞI'NDA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Dua edilmesi ve helallik alınmasının ardından Fahri Cengiz Kalyoncu için öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı.

Cemal Kalyoncu ile Bilal Erdoğan, Fahri Cengiz Kalyoncu'nun tabutunu omuzlarında taşırken Kalyoncu, namazın ardından Üsküdar Çengelköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.