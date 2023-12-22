Yerel seçim mutabakatı yapıldı: İşte il il anlaşmaya varılan büyükşehirler

AK Parti ve MHP arasında yapılacak işbirliğinin esaslarını görüşmek üzere 26 Ekim 2023'te başlayan süreç bugün yapılan 13. toplantı ile nihayete erdi. AK Parti ile MHP arasında yapılan mutabakata göre; 30 büyükşehirin 28'inde AK Parti, 2'sinde ise MHP aday çıkaracak.

Her zaman olduğu gibi "önce ülkem ve milletim" düsturuyla ele alınan konuların karşılıklı anlayış ve iyi niyet çerçevesinde tam bir mutabakat ve uyum içinde sürdürüldüğünü vurgulayan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, MHP'nin aday çıkaracağı 2 büyükşehiri açıkladı.

"MERSİN VE MANİSA'DA MHP DESTEKLENECEK"

Her zaman olduğu gibi "önce ülkem ve milletim" düsturuyla ele alınan konuların karşılıklı anlayış ve iyi niyet çerçevesinde tam bir mutabakat ve uyum içinde sürdürüldüğünü vurgulayan Yıldız, şunları kaydetti:

"Görüşmeler neticesinde 30 büyükşehirde işbirliği yapılması, bu şehirlerden Mersin ve Manisa'da MHP Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının desteklenmesi, 28 büyükşehir belediye başkanlığında ise AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının desteklenmesi kararlaştırılmıştır.

DİĞER 29 İLDE DE ANLAŞMAYA VARILDI

Büyükşehir statüsünde olmayan 51 ilin 22'sinde her iki parti ayrı ayrı kendi adaylarıyla seçime katılması geri kalan 29 il merkezinde işbirliği yapılması kararlaştırılmıştır. Tarihi önemi sebebiyle Ahlat'ta AK Parti adayının, Sögüt'te ise MHP adayının desteklenmesi uygun bulunmuştur."

Yıldız'a, Mahalli İdareler Seçimi Müzakere heyetinde MHP adına yer alan Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ve Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül de eşlik etti.

İŞTE İL İL ANLAŞMAYA VARILAN BÜYÜKŞEHİRLER...

Adana Büyükşehir Belediyesi - AK PARTİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi- AK PARTİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi- AK PARTİ

Aydın Büyükşehir Belediyesi- AK PARTİ

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi- AK PARTİ

Bursa Büyükşehir Belediyesi- AK PARTİ

Denizli Büyükşehir Belediyesi- AK PARTİ

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi- AK PARTİ

Erzurum Büyükşehir Belediyesi- AK PARTİ

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi- AK PARTİ

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi- AK PARTİ

Hatay Büyükşehir Belediyesi- AK PARTİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi- AK PARTİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi- AK PARTİ

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi- AK PARTİ

Kayseri Büyükşehir Belediyesi- AK PARTİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi- AK PARTİ

Konya Büyükşehir Belediyesi- AK PARTİ

Malatya Büyükşehir Belediyesi- AK PARTİ

Manisa Büyükşehir Belediyesi-MHP

Mardin Büyükşehir Belediyesi- AK PARTİ

Mersin Büyükşehir Belediyesi- MHP

Muğla Büyükşehir Belediyesi- AK PARTİ

Ordu Büyükşehir Belediyesi- AK PARTİ

Sakarya Büyükşehir Belediyesi- AK PARTİ

Samsun Büyükşehir Belediyesi- AK PARTİ

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi- AK PARTİ

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi - AK PARTİ

Trabzon Büyükşehir Belediyesi - AK PARTİ

Van Büyükşehir Belediyesi- AK PARTİ