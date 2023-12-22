Yerel seçim mutabakatı yapıldı: İşte il il anlaşmaya varılan büyükşehirler

Her zaman olduğu gibi "önce ülkem ve milletim" düsturuyla ele alınan konuların karşılıklı anlayış ve iyi niyet çerçevesinde tam bir mutabakat ve uyum içinde sürdürüldüğünü vurgulayan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, MHP'nin aday çıkaracağı 2 büyükşehiri açıkladı.
"MERSİN VE MANİSA'DA MHP DESTEKLENECEK"
Her zaman olduğu gibi "önce ülkem ve milletim" düsturuyla ele alınan konuların karşılıklı anlayış ve iyi niyet çerçevesinde tam bir mutabakat ve uyum içinde sürdürüldüğünü vurgulayan Yıldız, şunları kaydetti:
"Görüşmeler neticesinde 30 büyükşehirde işbirliği yapılması, bu şehirlerden Mersin ve Manisa'da MHP Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının desteklenmesi, 28 büyükşehir belediye başkanlığında ise AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının desteklenmesi kararlaştırılmıştır.
DİĞER 29 İLDE DE ANLAŞMAYA VARILDI
Büyükşehir statüsünde olmayan 51 ilin 22'sinde her iki parti ayrı ayrı kendi adaylarıyla seçime katılması geri kalan 29 il merkezinde işbirliği yapılması kararlaştırılmıştır. Tarihi önemi sebebiyle Ahlat'ta AK Parti adayının, Sögüt'te ise MHP adayının desteklenmesi uygun bulunmuştur."
Yıldız'a, Mahalli İdareler Seçimi Müzakere heyetinde MHP adına yer alan Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ve Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül de eşlik etti.
İŞTE İL İL ANLAŞMAYA VARILAN BÜYÜKŞEHİRLER...
Adana Büyükşehir Belediyesi - AK PARTİ
Ankara Büyükşehir Belediyesi- AK PARTİ
Antalya Büyükşehir Belediyesi- AK PARTİ
Aydın Büyükşehir Belediyesi- AK PARTİ
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi- AK PARTİ
Bursa Büyükşehir Belediyesi- AK PARTİ
Denizli Büyükşehir Belediyesi- AK PARTİ
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi- AK PARTİ
Erzurum Büyükşehir Belediyesi- AK PARTİ
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi- AK PARTİ
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi- AK PARTİ
Hatay Büyükşehir Belediyesi- AK PARTİ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi- AK PARTİ
İzmir Büyükşehir Belediyesi- AK PARTİ
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi- AK PARTİ
Kayseri Büyükşehir Belediyesi- AK PARTİ
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi- AK PARTİ
Konya Büyükşehir Belediyesi- AK PARTİ
Malatya Büyükşehir Belediyesi- AK PARTİ
Manisa Büyükşehir Belediyesi-MHP
Mardin Büyükşehir Belediyesi- AK PARTİ
Mersin Büyükşehir Belediyesi- MHP
Muğla Büyükşehir Belediyesi- AK PARTİ
Ordu Büyükşehir Belediyesi- AK PARTİ
Sakarya Büyükşehir Belediyesi- AK PARTİ
Samsun Büyükşehir Belediyesi- AK PARTİ
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi- AK PARTİ
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi - AK PARTİ
Trabzon Büyükşehir Belediyesi - AK PARTİ
Van Büyükşehir Belediyesi- AK PARTİ