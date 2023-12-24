Yeni açıklama geldi: Kimlik ve ehliyetini yenilemeyenler dikkat!

Çipli kimlik kartı için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü internet sitesi nvi.gov.tr üzerinden veya ALO 199 hattından randevu alınarak nüfus müdürlüklerine, yurt dışında ise dış temsilciliklere başvuru yapılıyor. Fotoğraflı kimlik belgesi ve bir adet biyometrik fotoğraf ile başvuruluyor. Milliyet'in haberine göre; kimlik kartının geçerlilik süresi 10 yıl olarak belirleniyor. Yıpranma gibi bir gerekçe belirtilmek kaydıyla, ücreti karşılığında yeni kimlik kartı alınabiliyor. Değiştirme nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 2023 fiyatlarıyla 83 lira bedel alınıyor.

EHLİYETİN ŞARTLARI

Ehliyet yenileme randevusu da nvi.gov.tr üzerinden veya ALO 199'dan alınabiliyor. İşlem nüfus idaresinde gerçekleştiriliyor. Geçerli bir kimlik belgesi, sürücü sağlık raporu, sürücü belgesi değerli kağıt bedeli ve vakıf payı ve bir adet biyometrik fotoğraf isteniyor. 2023 rakamlarına göre toplam 15 lira tutan değerli kağıt ve harç bedelleri Maliye Bakanlığı vezneleri, anlaşmalı bankalar ve PTT şubelerine yatırılabiliyor. Yeni tip sürücü belgeleri uluslararası nitelikte, güvenlik unsurları uluslararası standartlara uygun ve süreli. İşlemleri tamamlanan yeni kimlik ve sürücü belgeleri, başvuruda belirtilen adrese gönderiliyor.

EHLİYET YENİLEME İŞLEMLERİNİN SON TARİHİ NE?

Öte yandan 2016 yılında yapılan düzenleme ile birlikte yeni tip sürücü belgeleri kullanıma alınmıştı. Ehliyet değiştirme süreçleri tam gaz devam ederken yeni bir uyarı geldi. Daha önce ehliyet değiştirme süreçleri uzatılmıştı ancak yapılan son uyarı milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor.

2016'DAN ÖNCE EHLİYETİ OLANLAR DİKKAT! İPTAL EDİLECEK

Daha öncesinde 2016 öncesi ehliyeti olanlar için değiştirme süreci uzatılmıştı. Yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 1 Ocak 2016 tarihinden önce çıkartılan eski tip ehliyetlerin değişimi için tanınan sürenin, 31 Aralık 2022'den itibaren 2 sene daha uzatıldığı ifade edilmişti. T.C. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 1 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe giren Geçici 10'uncu maddesi 'Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce verilmiş olan ve 2918 sayılı Kanuna göre değiştirilmesi zorunlu olan sürücü belgelerinin değiştirme işlemleri 5 yıl içerisinde tamamlanır.

Gerekmesi halinde bu süre İçişleri Bakanlığınca uzatılabilir' hükmündedir. Bu kapsamda, ülkemizde ve dünyada 2020-2022 yılları arasında pandemi nedeniyle vatandaşlarımızın müracaat edememeleri ve nüfus müdürlüklerimizde yaşanan yoğunluğun azaltılması amacıyla 1 Ocak 2016 tarihinden önce düzenlenmiş olan eski tip sürücü belgelerinin değiştirme süresi, Bakanlığımızca 31 Aralık 2022 tarihinden itibaren 2 yıl süre ile uzatılmıştır" denildi.

EHLİYET YENİLEME İŞLEMLERİNİN SON TARİHİ NE?

1 Ocak 2016 tarihinden önce alınan eski tip ehliyetleri değiştirmek için tanınan süre, 31 Aralık 2022 tarihinden itibaren 2 sene daha uzatıldı. Buna göre, hali hazırda eski tip sürücü belgeleriyle araç kullanan şoförler, 31 Aralık 2024 tarihine kadar ehliyetlerini değiştirebilecek.

YENİ KİMLİK NASIL ALINIR?

Kimlik yenileme işlemleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün web sitesi üzerinden veya ALO 199 hattından randevu alınarak gerçekleştiriliyor. Randevulu başvurularda, başvuru işlemleri daha hızlı ve kolay şekilde hallediliyor.Eski kimliklerin yenilenmesinin birçok faydası bulunuyor. Örneğin, çipli kimlik kartlarında biyometrik veriler (parmak izi, yüz tanıma gibi) yer alıyor. Bu sayede, kimlik doğrulama işlemleri daha güvenli bir şekilde yapılabiliyor. Ayrıca, çipli kimlik kartları ile e-imza ve e-devlet hizmetlerinden daha kolay yararlanılabiliyor.