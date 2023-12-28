ANKARA'DA şehit ve gazi yakınları DEM Parti önünde eylem yaptı. Terörü kınayan tezahüratların yapıldığı eylemde, DEM Parti'nin, PKK ile ilişkisine vurgu yapıldı. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Lokman Aylar, geçtiğimiz günlerde Kuzey Irak'ta şehit düşen 12 kişinin kanında DEM Parti'nin olduğunu söyledi. Aylar, "Terör sevicisi Batı'nın çocukları hem bu millete hem bu vatana ihanet ediyor, aziz şehitlerimizin kemiklerini sızlatmaya devam ediyor" diye konuştu. Şehit ve gazi yakınları protesto gösterisinde "Selahattin Demirtaş teröristtir", "Vatana kurşun sıkanın sonu sarı torba" yazılı pankartlar açılarak, parti binasının önüne terörist cesetlerinin konulduğu sarı torbalar bırakıldı.

ANNESİ VE JANDARMA İKNA ETTİ, TESLİM OLDU

ŞIRNAK'TAN çalışmak için Avrupa'ya gittikten sonra terör örgütünden eğitim alan M.A. (20), ikna çabaları ile Türkiye'ye gelip teslim oldu. M.A, 2022'de çalışmak için Avrupa'ya gitti. PKK'ya eleman kazandıran kişilerce kandırılan M.A'ya, Belçika, Fransa ve Yunanistan'da ideolojik eğitim verildi. M.A. daha sonra Irak'a geçti. Oğlunun Irak'ta olduğunu öğrenen anne ile Şırnak İl Jandarma Komutanlığı, M.A'yı ikna ederek örgüte katılmaktan vazgeçirdi.