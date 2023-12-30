Hedefte sinagog ve kiliseler vardı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye'de Türk askerlerine yönelik saldırıların planlayıcılarından olan PKK/YPG'nin sözde Tabka sorumlularından Ömer Abdullah El Dahham'ı etkisiz hale getirdi. Yine MİT ve Emniyet'in ortak operasyonuyla Türkiye'deki sinagog ve kiliseler ile Irak Büyükelçiliğine saldırı hazırlığındaki 3'ü terör örgütü DEAŞ'ın sözde sorumlusu 32 şüpheli yakalandı.

ÖNCE TAKİBE ALINDI

MİT, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı harekatları alanlarındaki faaliyeti tespit edilen PKK/YPG'nin sözde Tabka sorumlularından Ömer Abdullah El Dahham'ı takibe aldı. Faaliyetleri adım adım izlenen Dahham, yürütülen hassas saha çalışmaları neticesinde Tabka'da düzenlenen nokta operasyon ile etkisiz hale getirildi.

2017'DEN BERİ

Ömer Abdullah El Dahham, PKK/ KCK-PYD/YPG terör örgütünün Suriye'nin Tabka şehrindeki sözde istihbarat biriminde sorumlu seviyede faaliyet gösteriyordu. 2017 yılından beri Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı harekat alanlarında konuşlu Türk Silahlı Kuvvetleri üs bölgelerine yönelik saldırı girişimlerinde organizasyon ekibinde faaliyet gösteriyordu.

9 İLDE BASKINLAR YAPILDI

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre MİT, terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye yapılanmasının sözde istihbarat sorumlusu "Abu Yakin el Iraki" kod adlı Micbel el-Şuveyhi ile "Ebu Leys" kod adlı Muhammed Hilaf İbrahim İbrahim'in Türkiye'deki sinagog ve kiliselere, "Abdullah el Cumeyli" kod adlı İyheb Elani'nin ise Irak Büyükelçiliği'ne yönelik saldırı hazırlığında olduğunu tespit etti. Söz konusu 3 terörist ve onlarla bağlantılı oldukları belirlenen 29 şüpheli, MİT'in Emniyet Genel Müdürlüğü ile koordineli çalışmalarıyla 9 ilde şafak vakti düzenlenen operasyonla yakalandı.

KEŞİF ÇALIŞMASI YÜRÜTÜYORLARDI

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) koordinesinde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon yapıldığını belirterek, "Şahısların İstanbul'da bulunan Yahudi ve Hıristiyan ibadethanelerine yönelik keşif çalışmaları yürüttüklerinin anlaşılması üzerine İstanbul merkezli Ankara, Balıkesir, Bolu, Düzce, Kırşehir, Konya, Sakarya ve Samsun'da toplam 39 adrese eş zamanlı olarak düzenlenen 'Kahramanlar-37' operasyonlarında 29 şahıs yakalandı" ifadelerini kullandı.