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Haberler Gündem Emine Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Huzur ve refah dolu bir yıl diliyorum

Emine Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Huzur ve refah dolu bir yıl diliyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan bir yeni yıl mesajı yayınladı. Emine Erdoğan 2024 yılı için paylaştığı mesajda: "Herkes için adil bir dünya temennisiyle barışın ve adaletin galip geldiği, Filistinli kardeşlerimizin huzura ve refaha eriştiği bir yıl diliyorum" ifadelerini kullandı

AA
Emine Erdoğan’dan yeni yıl mesajı: Huzur ve refah dolu bir yıl diliyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 2024 yılı için "Herkes için adil bir dünya temennisiyle barışın ve adaletin galip geldiği, Filistinli kardeşlerimizin huzura ve refaha eriştiği bir yıl diliyorum." temennisinde bulundu.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletçe asrın felaketiyle sınandığımız ancak ülkemiz için çok önemli gelişmeleri tecrübe ettiğimiz bir yılı geride bırakıyor, yeni ümitler eşliğinde 2024 yılına merhaba diyoruz. Herkes için adil bir dünya temennisiyle barışın ve adaletin galip geldiği, Filistinli kardeşlerimizin huzura ve refaha eriştiği bir yıl diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Emine Erdoğan, 2023 yılında ülke gündeminde yer bulan bazı gelişmelerin görsellerinden derlenen videoyu da paylaştı.

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